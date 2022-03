Sergio Massa apuntó contra Macri: "Fue al FMI cuando su gobierno perdió la confianza de los mercados"

El presidente de la Cámara de Diputados apuntó contra el ex mandatario y sostuvo que hay "legisladores de la oposición que en privado reconocen que es un buen acuerdo”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apuntó contra Mauricio Macri al sostener que fue el ex mandatario quien "tomó el camino de ir al Fondo Monetario Internacional y lo hizo porque había perdido la confianza de los mercados financieros y los fondos de inversión". Además, añadió: "el año pasado crecimos 10 puntos del PBI".

Sergio Massa, además, recordó que los vencimientos del acuerdo que Macri hizo con el FMI “eran impagables” y por eso el gobierno de Alberto Fernández debe “refinanciar esa deuda” por medio del acuerdo que esta semana obtuvo media sanción en la cámara baja. Con respecto al acuerdo, el presidente de la Cámara de Diputados agregó: “No vamos a pagar vencimientos hasta el 2026. Es el primer acuerdo que se firma con el FMI que no pide reformas laborales y previsionales. Hubo legisladores de la oposición que en privado reconocen que es un buen acuerdo”.

En este punto agregó que Argentina “tiene hace 50 años un problema recurrente” y es que obtiene por sus exportaciones menos de lo que debe invertir por sus importaciones, algo que puede “corregirse si el país invierte en capital humano para desarrollar sus servicios intelectuales”. El legislador calificó como “una decisión valiente” del presidente Alberto Fernańdez la presentación ante el Congreso del acuerdo con el FMI, y evaluó que de esta forma el Poder Legislativo “recuperó su rol fiscalizador” en la decisiones económicas.



“La oposición (de Juntos por el Cambio) repitió el guión de que el acuerdo era una bomba que le dejábamos al próximo gobierno. Pero esta vez no hablaron de república y fue porque con este debate que dimos en Diputados recuperamos el rol fiscalizador que debe tener el Congreso en materia de política económica”, fundamentó.



En relación a los incidentes que se produjeron en la Plaza Congreso y las pedradas que se arrojaron contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Massa afirmó que “hubo un grupo que trabajó con mucho oficio” para provocar esos hechos. En relación a la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la titularidad del bloque del FdT en función de las diferencias que expresó en relación al acuerdo con el FMI, el legislador consideró que el principal referente de La Cámpora tuvo “una decisión honesta y responsable porque entendió que no podía defender algo con lo que no acordaba”.