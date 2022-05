Parrilli: "Los que se beneficiaron con la pandemia son los mismos que fugaron"

El senador nacional afirmó que Argentina debería tener acceso a la información de las cuentas que usaron los argentinos en Estados Unidos para evadir al fisco.

El senador nacional Oscar Parrilli afirmó que los sectores que más se beneficiaron con la pandemia del coronavirus en la Argentina son los que evadieron al fisco enviando dinero al exterior sin pagar impuestos. En este sentido, el legislador nacional explicó que viene a impartir justicia el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que establece pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un impuesto a los evasores.

"Los que se beneficiaron durante la pandemia en 2020 y tuvieron rentas extraordinarias son los mismos que fugaron. Seguramente muchas de esas fugas están declaradas, pero muchas otras no lo están. Son los mismos de siempre que están siempre del mismo lado: fugan, aumentan precios, se benefician, tienen rentabilidad excesiva y tienen beneficios del Estado” , indicó el legislador autor del proyecto que obtuvo la aprobación en la madrugada del viernes en la Cámara Alta. "La relación entre la inflación y el proyecto que votamos de ir a buscar los dólares de los evasores es que parte del problema que tenemos es la falta de dólares", explicó.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente añadió que "a partir de 2026 vamos a tener que pagar 20.000 millones de dólares de deuda y eso la Argentina no lo puede soportar". Además puntualizó que "no queremos que el FMI venga a interferir en las políticas que tenemos que llevar adelante".

"Todas las políticas que llevó el FMI fueron perjudiciales para los países que las aplicaron", resaltó Parrilli. "Hoy no podemos hacer lo que hizo Kirchner, no tenemos la plata para pagarle al FMI, y por eso creamos este fondo con el dinero de los evasores", señaló el dirigente. Además advirtió que "un acto de estricta justicia distributiva es que esta deuda la paguen los únicos que se beneficiaron, los que se llevaron dólares baratos y sin pagar impuestos al exterior".

El funcionario enfatizó en decir que la mayoría de los evasores de la Argentina tienen el dinero en Estados Unidos, sin embargo la Argentina no tiene acceso a esas cuentas. El gobierno de Joe Biden tiene acceso a los datos de las cuentas que los norteamericanos tienen en la Argentina, pero no es recíproco. En la entrevista además explicó que la fuga de divisas y las guaridas fiscales son un problema a nivel mundial que se revelaron en parte en los Panamá Papers, donde apareció el ex presidente Mauricio Macri.

"Espero que Cancillería o AFIP aceleren la firma de un convenio con EEUU para que nos compartan información. Ellos tienen acceso a la nuestra y nosotros no a la de ellos. La AFIP tiene información de 600.000 cuentas en el exterior. Tienen que empezar a analizarla", reclamó.

Del mismo modo contó: "Esto no tiene nada que ver con un blanqueo. Un blanqueo es voluntario, esto es coercitivo". Por otro lado, cuestionó a sectores de la oposición: "Me llama la atención que Lousteau esté preocupado por esto y no por la fuga de divisas que hicieron los funcionarios de su gobierno".

"No estoy preocupado por lo que va a pasar en 2023, falta todavía mucho. Nuestra preocupación es que tenemos que bajar esta inflación", agregó Parrilli. Asimismo señaló: "Está la guerra y la pandemia pero también tenemos un monopolio de los alimentos y bienes muy grande en Argentina".