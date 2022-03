Massa: "El bloque del Frente de Todos no se quebró, votó dividido en una votación"

El presidente de Diputados aseguró que el FdT sigue unido, que es "buena" la presencia del debate en la coalición y llamó a crear nuevos consensos y diálogos para argentinos y argentinas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió a las tensiones que hay dentro del Frente de Todos (FdT) que quedaron muy expuestas tras la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se encargó de despejar rumores sobre un posible quiebre de la coalición. "Somos una coalición de Gobierno y no en todos los temas pensamos igual. Ni con Alberto (Fernández), ni con Cristina (Kirchner), ni con distintos sectores. Sí tenemos todos claros una cosa: teníamos que encontrar la síntesis para resolver el problema porque no es, en definitiva, este gobierno el que lo generó", asegurando que se mantienen unidos.

Si bien manifestó que hay "caminos o formas distintas" de pensar cómo resolver el problema, el líder de la Cámara Baja dejó en claro que sabían -desde que asumieron- que el problema existía y debía ser resuelto. "Sabíamos que teníamos que restructurar la deuda", avisó. Ante la consulta del periodista sobre un "quiebre" interno, el político aclaró: "El bloque no se quebró, solo votó dividido en una votación. Las coaliciones tienen denominadores comunes pero también tienen temas donde hay miradas distintas; es bueno que haya debate, no nos tiene que asustar. La Coalición Cívica no le votó varias leyes a Macri y no se rompió Juntos por el Cambio".

Además, en diálogo con "A dos voces" por TN, el presidente de Diputados señaló que la ley "trascendía a un espacio político" porque era algo "importante para la Argentina", que debían asumir la responsabilidad y que por eso se logró avanzar en un acuerdo "mucho más amplio". Al mismo tiempo, habló de que fue clave encontrar "puntos de coincidencia" con los diferentes sectores de la Oposición tras la búsqueda de un consenso. Y agregó: "Se trabajó en encontrar un artículo de consenso que sintentizara la posibilidad de que Argentina cruzara este puente".

Recordando los pagos que debían realizarse durante el año vigente y el próximo, Massa habló de la importancia de lograr una "comprensión" entre los diferentes sectores, respetando la opinión de quienes no estaban de acuerdo. Y explicó: "Parte del problema de la grieta es creer que el que piensa distinto es enemigo. Como responsable institucional de la Cámara y del diálogo, esa no puede ser mi posición. Históricamente me cargaban por la avenida del medio, por mi buena relación con distintas fuerzas, el vínculo humano permite que se puedan superar discusiones".

Con respecto a las internas en los diferentes partidos, el funcionario opinó: "Parte del problema de la política argentina es que lava sus trapitos al sol en lugar de lavarlos puertas adentro". Y se mostró autocrítico: "Nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa, puertas adentro, definir los significantes y los factores sobre los cuales vamos a fundar el desarrollo de la Argentina, superada la pandemia y las dos restricciones enormes, la deuda con acreedores privados y la deuda con los multilaterales o el Fondo Monetario".

De cara al futuro, Massa sostuvo: "El esfuerzo tiene que estar puesto en la generación de empleo, en la transformación de programas sociales con empleo con capacitaciones, en traer la educación al siglo XXI y poner el acento en las leyes que están dando vueltas al Congreso y hacen al dessarrollo económico del país". Entre estas últimas mencionó a los proyectos de agroalimentos, hidrocarburos, el relacionado con el sector automotriz, el del cáñamo industrial y la de construcción, entre otras.

Tras el acompañamiento de la Oposición para lograr la media sanción, el presidente de Diputados avisó: "El Gobierno le salvó las papas a la Oposición porque arregló un problema que le dejaron a la Argentina sin prever, en un préstamo político, que el Fondo estableció que se había malversado. En todo caso, hay responsabilidades compartidas, como debería haber en muchos temas". Y sentenció sobre la economía actual: "La inflación es el veneno más demoledor, resolverla es crucial para los argentinos".