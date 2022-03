Kulfas: "No hay que caer en los tarifazos de Macri, ni en el atraso de tarifas"

El ministro de Desarrollo Productivo sostuvo que es un acto de "justicia social" quitar subsidios a sectores que no lo necesitan. Qué dijo del acuerdo con el FMI.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, afirmó que las tarifas de electricidad y gas " por muchos años ha sido barata para los hogares y las empresas, pero no para el país". El funcionario dijo que la responsabilidad del gobierno nacional es "garantizar la oferta energética. No hay que estar en el escenario del tarifazo de (Mauricio) Macri con tarifazos insensatos e insensibles ni un atraso permanente de las tarifas con impactos distributivos inequitativos”.



En diálogo con Fernando Cibeira y Gimena Fuertes en El Destape Radio, el ministro sostuvo acerca de los subsidios que tiene que haber segmentación, para que los sectores que tengan ingresos medios reciban ciertos subsidios que no sean los mismos que los que reciban los pobres.



“Hay sectores económicos que no tiene sentido que reciban subsidios. Esto me parece que no corresponde. Hay que eliminarlo de buena vez porque es un acto de justicia social”, aseveró respecto a la población de altos ingresos del país.

Con respecto al acuerdo con el FMI, Kulfas puntualizó: “No es la solución definitiva, pero va a alejar toda esa incertidumbre y nos va a permitir seguir creciendo. Creo que algo importantísimo para destacar es que no es un programa de ajuste, nosotros los conocemos muy bien, el último fue el programa de 2018”.



“Lo que se está previendo es una reducción de déficit fiscal por mayor crecimiento. Va a seguir habiendo políticas productivas, sociales y de obras públicas. Y todo esto, con el plan que estamos ejecutando, va a hacer que la economía y la recaudación crezcan. Con esto vamos a poder reducir el déficit sin ajuste”, agregó.



Por otro lado, el ministro se refirió a las revisiones trimestrales que realizará el FMI para garantizar el acuerdo, y explicó: “Hay elementos como para pensar que las revisiones puedan generar dificultades, pero lo que quiero decir es que en un caso hay certezas. Si vamos al default vamos a ir a un problema serio, si vamos a avanzar vamos a poder normalizar la macroeconomía y afrontar esas revisiones con mayor fortaleza”.

Además, Kulfas hizo mención al papel de la oposición en la negociación y respondió los dichos del diputado nacional Diego Santilli, quien aseguró que el acuerdo firmado con el FMI es una bomba de tiempo: “Que los autores de ese programa planteen que esto es una bomba de tiempo… me lo tomé como si fuera una joda de Marcelo Tinelli”.