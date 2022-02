El editorial de Roberto Navarro por el FMI: "No nos equivoquemos de enemigo"

En El Destape Radio (FM 107.3 y AM 1050) dio detalles del acuerdo del FMI con Costa Rica y pidió al gobierno escuchar el reclamo del Congreso.

El periodista Roberto Navarro en El Destape Radio (FM 107.3 y AM 1050) pronunció un editorial acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pidió al gobierno nacional que escuche los reclamos del Congreso Nacional y exigió a las figuras del peronismo que no se peleen entre ellas. "No nos equivoquemos de enemigo", alertó.

Estoy de acuerdo con firmar con el Fondo , porque creo que este es el mejor acuerdo que podemos firmar dentro del escasísimo menú que ofrece el organismo. Y porque creo que tenemos que salir rápido de la encerrona en que nos dejó Macri: sin reservas en el Banco Central y con default en el sector privado y con el FMI.

, porque creo que este es el mejor acuerdo que podemos firmar dentro del escasísimo menú que ofrece el organismo. Y porque creo que tenemos que salir rápido de la encerrona en que nos dejó Macri: sin reservas en el Banco Central y con default en el sector privado y con el Hay que cerrar el acuerdo y buscar dólares como el acuerdo verde con Australia y el acuerdo que firmó Kicillof con China. Solamente esos dos juntan 15.000 millones de dólares. Hay que hacer eso: buscar inversiones millonarias que traigan dólares y generen empleo . No acuerdo con ir a los tribunales de La Haya porque ahí perdimos 5 a 0 con las pasteras uruguayas y vamos a volver a perder.

. No acuerdo con ir a los tribunales de La Haya porque ahí perdimos 5 a 0 con las pasteras uruguayas y vamos a volver a perder. Es un error pensar que se van a perder las elecciones por firmar. Se van a perder las elecciones si caemos en default y si el dólar se va a mil pesos. Se van a perder las elecciones como se perdieron el año pasado, sino bajamos la inflación.