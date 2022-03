El acuerdo con el FMI ingresó a Diputados: el lunes comienza el debate

El lunes próximo comienza el debate en la Cámara Baja, con la presencia de Martín Guzmán. Es la primera vez que un acuerdo con el FMI se vota en el Congreso.

El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados. El lunes comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Se trata de la primera vez que un acuerdo con el FMI es enviado al Congreso de la Nación para su aprobación. Serán analizados cuatro documentos: el proyecto de ley con cuatro artículos, el mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Alberto Fernández y dos adjuntos.

Además de Guzmán, el lunes concurrirá a la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el director del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos.

Al día siguiente, se invitará a referentes de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), y gobernadores de diferentes provincias.

De acuerdo con este esquema, el miércoles próximo la Comisión de Presupuesto se reunirá para avanzar en el dictamen, tras lo cual se sesionaría entre el jueves y el viernes para sancionar el texto en el recinto de la Cámara baja.

Los detalles sobre el acuerdo con el FMI

El Gobierno nacional anunció oficialmente ayer que el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán cerraron el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio (JxC).

Según se precisó hoy, el nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión de Macri.

El acuerdo tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que el pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio "sin sacrificar" dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio, destacaron fuentes oficiales.

A través del mensaje enviado a la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo apela "a la responsabilidad institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas, de los senadores y las senadoras" para solicitar "el tratamiento urgente de este proyecto de ley".

"Se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del FMI, de modo que se evite que la Argentina incurra en atrasos con el organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación del país post crisis económica y en el marco de la pandemia en la que aún estamos inmersos", aseveró el Ejecutivo en los fundamentos.

Guzmán indicó esta mañana que el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno argentino será de 7.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a "9.800 millones de dólares". En diálogo con El Destape Radio, Guzmán puntualizó que ese desembolso ingresará, "si el Congreso de la Nación aprueba el programa y también el Directorio del FMI", y que ese ingreso se concretaría "ese mismo día o al día siguiente".

Qué dice la oposición

El diputado nacional Cristian Ritondo cuestionó hoy la negociación del Gobierno con la entidad financiera y consideró que "el acuerdo con el FMI es malo y es una bomba de tiempo".

"Nosotros somos una oposición responsable, pero no suicida", aseguró el legislador, quien se quejó por la falta de detalle del acuerdo presentado por el oficialismo. "Todavía, oficialmente, no entró el acuerdo. Lo que ayer nos entregaron en la reunión son tres artículos, uno en realidad porque los otros dos son más que nada de forma", insistió en diálogo con AM 550. "El borrador que nos dieron a nosotros tiene que ver básicamente con el esquema de la política tarifaria y el segundo con políticas de crecimiento", se quejó Ritondo.

Cuando se creía que la oposición había cerrado filas detrás del apoyo al oficialismo en torno a la negociación con el FMI, la interna dentro de Juntos por el Cambio volvió a desencadenarse. Y es que el expresidente Mauricio Macri, en diálogo con sus legisladores, endureció su postura y consideró que el acuerdo configurará "una bomba de tiempo" a futuro.

Ante este nuevo escenario, en concordancia con lo expresado por su par Luciano Laspina, el jefe del bloque del PRO afirmó: "Nosotros no tenemos que votar si se debe someter a votación el Plan de Gobierno porque el Plan de Gobierno es el plan de Gobierno".

También, el diputado nacional Diego Santilli aseguró que "la oposición va a trabajar para que la Argentina no entre en cesación de pagos", de cara al inicio del debate el próximo lunes en el Congreso del acuerdo con el FMI.

"La oposición va a trabajar para que la Argentina no entre en cesación de pagos porque todos sabemos lo que es", dijo Santilli en declaraciones a Radio 10 y agregó: "Las Pymes necesitan de la producción de las cartas de crédito para poder producir, entonces tenemos que evitar que los argentinos entren en cesación de pagos". "¿Qué va a hacer la oposición? Lo que sea mejor para el país", manifestó el integrante del bloque opositor en la Cámara baja.