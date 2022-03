Alberto Fernández tras el acuerdo con el FMI: "Debemos trabajar juntos"

El Presidente destacó que desde el gobierno nacional vienen resolviendo múltiples problemas y pidió destacar las coincidencias entre los sectores.

El presidente Alberto Fernández destacó este viernes "el esfuerzo de encontrar coincidencias par salir de los problemas" que tiene el país y, en ese sentido, afirmó que los argentinos "vamos saliendo de esos problemas", en alusión al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda externa que dejó el gobierno de Mauricio Macri.



"Vamos saliendo de los problemas. Primero de la deuda con los acreedores privados y ayer empezamos a resolver la deuda con el FMI. Deuda que heredamos y que seguramente de haber estado gobernando no hubiéramos tomado. Pero son problemas que tenemos que ir resolviendo", señaló al encabezar un acto en Tucumán, durante el cual se firmaron convenios de seguridad y se entregaron patrulleros.

"En la Argentina, los problemas son tantos que después de que se resuelven, nos olvidamos a los cinco minutos, pero nosotros venimos resolviendo muchos problemas", enfatizó el jefe de Estado, quien recordó el esfuerzo que hizo la Argentina para superar la pandemia del coronavirus.

El presidente encabezó este viernes un acto en la ciudad de Tucumán, junto al vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial, Osvaldo Jaldo; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, durante el cual se firmaron una serie de convenios para la construcción de dos alcaldías y se entregaron 100 patrulleros.

Se trata de las primeras palabras del Presidente tras la aprobación anoche en el Senado del proyecto que autoriza al Ejecutivo nacional a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el gobierno macrista, que fue convertido en ley con el voto positivo de la mayor parte del oficialismo y de la bancada opositora. Tras casi diez horas de sesión, la Cámara alta avaló el entendimiento con el FMI para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares, por 56 votos contra 13 y tres abstenciones.

"La seguridad no tiene ideologías"

En su discurso de esta mañana desde Tucumán, el Presidente señaló: "Hay un tiempo que debemos inaugurar; el tiempo de trabajar unidos y juntos. Ya tuvimos demasiados años para distanciarnos, pelearnos y marcar diferencias. Hay cuestiones donde no tiene sentido que sigamos marcando esas diferencias. El problema ciudadano tiene otra magnitud y nos está reclamando ese ceder".



En relación a la problemática de la inseguridad, el jefe de Estado afirmó que "el problema de la seguridad no tiene ideología", y sostuvo que "no es problema de las derechas o las izquierdas sino de los ciudadanos y debemos resolverlo prestigiando a nuestras fuerzas" de seguridad.



"Para la lucha contra el crimen, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hay que ser severos en la persecución del delito y la justicia tiene que hacer su parte", concluyó.