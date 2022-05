A días de la revisión del FMI, Economía se despega del proyecto de inclusión previsional: "Es potestad de los autores"

Desde Salta, previo a reunirse con el gobernador y pymes locales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió el anuncio de una nueva moratoria para regularizar deudas previsionales. "Es potestad de los autores del proyecto", dijeron desde Hacienda. Anses también se desligó. El mensaje de CFK.

Desde Salta, previo a reunirse con el gobernador y pymes locales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió el anuncio de una nueva moratoria para regularizar deudas previsionales. Si bien el proyecto, impulsado por los diputados del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, no implicarían un costo inmediato para las arcas públicas, la medida podría ir en contra de acuerdo tácito que existe entre el Gobierno y el Fondo Monetario de no ampliar la cobertura previsional con moratorias.

La medida se conoce a días de que el organismo multilateral de crédito haga su primera revisión de las cuentas públicas en el marco del acuerdo de refinanciación de la deuda que dejó el macrismo. "Es potestad de los autores del proyecto", se desligaron desde el Palacio de Hacienda al ser consultado por este medio sobre el desarrollo de la iniciativa que busca incorporar alcanzará a 500 mil personas este año y a 300 mil en 2023, que no cuenten con los 30 años de aportes, y establece una Unidad de Pago y una de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad, lo que, según indican los autores del proyecto no tendrá impacto presupuestario.

El Destape preguntó puntualmente a fuentes del entorno de Guzmán si sabían del proyecto y la respuesta fue contundente: "No". En la Casa Rosada contestaron en esa misma sintonía: "Es una iniciativa parlamentaria, no hay nada por decir por acá".

Desde los despachos de los senadores del Frente de Todos que presentaron la iniciativa aclararon: "Es un plan de pagos. No es una moratoria". En off a El Destape, fuentes parlamentarias del interbloque oficialista contaron en off a este portal que no hubo aviso a Presidencia ni a Economía. "No se llamó a nadie para presentar este proyecto. No es que se tenga que preguntar a nadie para hacer un proyecto".

Asimismo, desde los bloques de Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular del oficialismo en el Senado reconocieron que hubo pedidos de informes técnicos a Anses para tener la información para poder llevarlo adelante. Sobre el FMI, negaron que perjudique el acuerdo. "No es que se está diciendo que se puede jubilar una persona desde los 40 años y es un gastadero de plata. Esto es para robustecer el sistema previsional con aportes de los beneficiados. No amplía el campo de los jubilados y no modifica las edades ni las condiciones", informaron a El Destape.

Desde Anses también se despegaron del anuncio. "Es una iniciativa de los senadores que presentaron el proyecto, nosotros no tenemos nada para informar. Se supone que se trabajará con nuestras áreas técnicas pero es un proyecto…", le respondieron a este portal.

Esta iniciativa se presenta como un desafío al acuerdo firmado con el FMI, que contempla una reducción del déficit fiscal y una revisión del sistema previsional. "El costo fiscal es mínimo: 0,02 por ciento", sostuvo Sagasti. Si bien no tendría impacto económico inmediato, la medida va en contra de las presiones que ejerce el Fondo para reducir --o al menos, dejar de ampliar-- la cobertura previsional. En esa línea es que comenzaron a deslizarse informalmente la idea de permitir extender "voluntariamente" la edad jubilatoria y no volver a abrir moratorias para el ingreso de nuevos beneficiarios. La última moratoria había vencido a fin del año pasado y fue prorrogada hasta julio. Otro punto no menor del proyecto es que se consolida en sus considerandos que la edad jubilatoria se mantiene en 60 años para mujeres y 65 para hombres. Fuentes oficiales dan cuenta de que sólo uno de cada diez mujeres y tres de cada diez varones en edad de jubilarse cumplen con los 30 años de aportes para hacerlo.

Por lo pronto, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, en la previa a su discurso previsto para este viernes, compartió a través de las redes sociales el proyecto. A través de una historia en Instagram y un retuit a la cuenta de los senadores del Frente de Todos, celebró el proyecto.

La medida le mete presión a Guzmán, que deberá explicar a los burócratas enviados por el Fondo el impacto de corto y largo plazo de una ampliación de derechos a la que el organismo se resiste.

Muchos jubilados, según el FMI

El 15 de abril, un Informe del Staff del Fondo Monetario Internacional, el cual acompañó el acuerdo con Argentina el pasado 25 de marzo, señala que en el país hay muchos jubilados con relación al total de adultos mayores. Además, afirma que el sistema previsional paga haberes muy altos con relación a los salarios en comparación con los países de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que, entre otros, comprende a Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y España. Sugiere entonces reducir esos dos indicadores clave del sistema previsional.

Según el FMI, el alto gasto previsional argentino se debería a la “amplia cobertura y beneficios generosos”. Así, manifiesta que el número de beneficiarios previsionales representa un 140% de la población de más de 65 años, cuando en los países de la OCDE es del 109% y lo atribuye a las tempranas edades para jubilarse y a las moratorias, detalla Clarín.