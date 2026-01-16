Ley Bastián: presentarán un proyecto para endurecer las penas de accidentes viales

Días atrás se conoció la noticia de que Bastián Jerez, un menor de 8 años resultó gravemente herido después de que el coche UTV en la que paseaba con su familia chocara de frente con una Amarok en los médanos de Pinamar. El incidente conmocionó a la sociedad y se volvió a poner en debate la seguridad vial y las carreras clandestinas en las playas en el verano.

En ese contexto, el intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera, anunció que presentará un proyecto para modificar la Ley de Tránsito, con el objetivo de endurecer las penas contra quienes provoquen accidentes viales y contra conductas de conducción irresponsable.

Según detalló el funcionario en una entrevista en AM 530, el proyecto será impulsado en la cámara de Diputados de la Nación y, apunta a “sancionar con mayor severidad a quienes conduzcan con hábitos temerarios”, particularmente en zonas de dunas y playas, espacios de uso recreativo donde circulan familias, niños y turistas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El intendente remarcó la necesidad de actualizar la legislación vigente para “dar respuesta a situaciones reiteradas de imprudencia, conducción peligrosa y violaciones a las normas básicas de seguridad vial”, que en muchos casos derivan en accidentes graves o fatales.

Gustavo Barrera sostuvo que la iniciativa “busca proteger la vida, fortalecer las herramientas legales del Estado y generar un efecto disuasorio real, frente a prácticas irresponsables que no pueden seguir siendo toleradas”. En ese sentido, destacó la necesidad de avanzar en una propuesta que contemple la realidad de los distritos turísticos y permita contar con penas más duras y efectivas para quienes incumplen la ley, reafirmando el compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la seguridad vial, el cuidado del ambiente y la convivencia responsable.

Cómo se encuentra Bastián

Durante la jornada del jueves Bastián Jerez fue trasladado en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata donde iban a operarlo por tercera vez, pero antes debió ser ingresado a quirófano para la colocación de una válvula. Según confirmó el Ministerio de Salud provincial, cuando Bastián llegó al Materno se le "realizó una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen" y allí se le hallaron "múltiples fracturas de cráneo”.

Las lesiones no habían sido registradas en Pinamar por la falta de equipamiento técnico, una de las razones por las cuales se decidió también el traslado del niño a Mar del Plata. Los neurocirujanos evaluaron la tomografía y resolvieron intervenir para colocarle a Bastián una válvula de control de presión intracraneal, que sirve para monitorear los valores elevados en el quirófano.