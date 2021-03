Estela de Carlotto le respondió a Patricia Bullrich

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, no dejó pasar las repudiables declaraciones de Patricia Bullrich en su contra tras el escándalo de la protesta con bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada. En declaraciones a El Destape Radio, la referente de derechos humanos sintetizó que la presidenta del PRO "se transformó en una bandera de la venganza".

"Tuve conversaciones con Patricia Bullrich cuando se comportaba de manera normal. Pero ahora se transformó en la bandera de la venganza. Yo no soy un Dios ni una mujer especial, son una madre y abuela que lucha hace 43 años para que no se repita la historia. Yo lucho para que los hijos de Patricia Bullrich no pasen por lo mismo que nosotras", afirmó Carlotto.

En ese sentido, agregó: "¿Cómo no voy a poder repudiar a Patricia Bullrich? Pero a ella, no a los jóvenes que no sabemos qué les dicen para que sigan esa maldad. Siendo jovencita Bullrich fue militante contra la Dictadura, pero después la vida la transformó", recordó la referente de los Derechos Humanos en Argentina, pero apuntó que ahora "pasó de ser una militante a una persona sin escrúpulos".

Ante las bolsas mortuorias en la marcha del sábado, Carlotto indicó que le dio espanto: "Primero pensé que era mi cadáver y luego vi que era la persona que supuestamente maté. Hubiera preferido ser yo". Luego aclaró que se anotó para vacunarse y que la llamaron por turno para ir al hospital.

Las bolsas mortuorias en la marcha opositora

"No le tengamos miedo a Bullrich", lanzó Carlotto, y deslizó que espera que el presidente Alberto Fernández "deje atrás esa benevolencia que tiene y diga palabras fuertes".

Además, aseguró: "La Corte duerme y cajonea las causas de lesa humanidad. Yo respeto a la señora Highton de Nolasco, pero está comprimida por el resto de la Corte. La Corte nos recibe, nos adula, nos engaña y después no hace nada. Hay que reformar la Corte Suprema".

Patricia Bullrich contra Estela de Carlotto

Patricia Bullrich se presentó en Sólo una vuelta más al aire de TN y se tiró en contra de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto tras sus últimas declaraciones sobre el mamarracho de la oposición frente a la Casa Rosada en donde colgaron bolsas mortuorias tanto con su nombre como el de otros dirigentes del oficialismo. Bullrich no sólo celebró la movilización sino que insultó a una referente indiscutida de la lucha por los Derechos Humanos en nuestro país.

"Yo no le doy autoridad moral a Estela de Carlotto", lanzó la jefa del PRO y se tiró en contra de los Derechos Humanos. "Estos organismos de Derechos Humanos no son más que organismos del poder kirchnerista", sentenció en una clara línea con su obsesión con el gobierno Nacional.