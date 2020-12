Margarita Stolbizer sorprendió al manifestarse a favor de la ley de legalización del aborto que presentó Alberto Fernández en el Congreso y se diferenció de algunos posicionamiento en Juntos por el Cambio en contra del proyecto para evitar "un triunfo del oficialismo".

En diálogo con Radio Rock & Pop, la ex diputada afirmó: "Me parece que es imprescindible que el proyecto de aborto gratuito tiene que salir porque es reconocer un derecho que existe". y remarcó que se trata "del derecho a la vida, a la salud y a la decisión sobre el propio cuerpo" y que "no se puede seguir poniendo trabas a esa cuestión". "Despejo mi opinión de cualquier tipo de especulaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo y siempre me parece bienvenido un debate de estas características", enfatizó.

Dictamen para tratar el proyecto desde el jueves

Se espera que el proyecto de aborto legal reciba dictamen este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. De no mediar imprevistos, el debate será este jueves en el recinto, en una maratónica sesión que se extendería hasta el viernes.

A partir de las 16:30, en el Congreso se reunirán las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. El encuentro será de manera presencial y se descuenta que habrá mayoría a favor en el plenario.

Según la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos), durante el plenario de este miércoles el oficialismo podría avanzar "en algunos cambios a la iniciativa". Asimismo, la reunión de hoy permitirá medir la temperatura del debate que se desarrollará al día siguiente y cuya extensión se habla que será de unas 30 horas de exposiciones, aunque al mismo tiempo se buscan alternativas para acotarlo teniendo en cuenta lo que fue el tratamiento de 2018.

Se espera que este jueves en las inmediaciones del Congreso se concentren manifestaciones tanto a favor como en contra del proyecto de IVE. Ya comenzó el operativo de seguridad para dividir la Plaza Congreso en dos. Además del vallado, se colocarán pantallas de video para seguir la sesión que comenzará el jueves y podría durar hasta el viernes.