El 30 de diciembre del 2020 quedará grabado en la historia argentina como un día histórico. Luego de la media sanción conseguida en la Cámara de Diputados, el Senado dio el 'OK' y aprobó la ley por la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en nuestro país. La alegría y los festejos estallaron en las calles y la "Ola Verde" celebró un nuevo derecho conseguido, a base de una lucha que atraviesa las distintas generaciones.

En diálogo con Facundo Pastor, en A24, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dio detalles de cómo se vivió la confirmación del proyecto puertas adentro. "Veníamos manejando números y éramos optimistas desde el Ejecutivo, pero no eran tan holgados. De muchos de los nombres que finalmente se conocieron a favor, teníamos indicios o certezas. Se fue viviendo muy con el minuto a minuto, con una jornada extraña, con un recinto semi vacío y algunos senadores de forma virtual". Y agregó: "Fue una jornada histórica. Hace dos años se perdió por 7 votos y en esta ocasión, se ganó por 9... Es un gran diferencia".

A su vez, más allá de lo hablado en la previa, dio detalles de lo dispuesto por el Senado: "La ley establece, por un lado, la despenalización de ciertas conductas. A partir de este momento, cualquier mujer o persona gestante que interrumpa su embarazo hasta la semana 14 no puede ser perseguida penalmente. Deja de ser un delito y además, es un derecho". Y sumó: "Hay más de 1500 causas judiciales en trámite por abortos clandestinos que se tienen que extinguir por la aplicación de esta ley, no se puede seguir persiguiendo porque en su momento lo era. Deben caerse, como sucedería con cualquier hecho, funciona de forma retroactiva. Será automático desde el momento que se promulga".

Si bien por un lado se dejó de criminalizar la práctica, también se legalizó. Sobre esto, Gómez Alcorta manifestó: "Esto implica que cualquier persona que quiera interrumpir un embarazo hasta esa semana puede ir al sistema de salud pública o a las prepagas y puede requerir por esa práctica". Y desmintiendo algunos mitos, sumó: "Casi todos los casos se hacen por medio de un medicamento, no implica una internación ni tienen que ocupar una cama. Es ambulatorio y se realiza a través del misoprostol. Ante el requerimiento de esa persona, se accede a ese derecho".

Sobre esto, dejó en claro que será todo un desafío que la práctica se respete a raja tabla y por eso, aclaró: "Una vez que esté promulgado, va a formar parte del PMO (Plan Médico Obligatorio). Es lo mismo que cualquier práctica médica en el sistema de salud pública o privado. Sobre la implementación hay un trabajo enorme del Ministerio de Salud, en todo el país. Cada establecimiento privado o las obras sociales deberán establecer cómo hacerlo y proveer, a partir de la promulgación, ese derecho a la práctica de aborto".

¿Qué ocurre si un médico se niega a la IVE?

Esta fue una de las modificaciones realizadas al proyecto que tuvo varias críticas entre los feminismos y movimientos que abogaron porque el aborto se transforme en ley. "La objeción de conciencia está permitida en el médico o médica, es un derecho que está garantizado de forma constitucional", aclaró. Y a su vez, dejó en claro cómo deben actuar ante esta situación: "Tiene la obligación de hacer una derivación. Si todos los médicos y médicas son objetores de conciencia en un mismo establecimiento, tienen que ser garantes de una derivación. Asegurarse, aunque no trabaje ahí, de que una médica o médico lo haga".

Una ley sin grietas

Gómez Alcorta celebró el tono de la discusión tanto en Diputados como en Senadores a diferencia de lo ocurrido a mediados del 2018 y si bien remarcó que es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, "es transversal, ya que existe una coordinación y un trabajo en conjunto". Sobre esto, destacó: "Hemos trabajado con diputados y diputadas, senadores y senadoras de los distintos bloques, de una manera maravillosa. No había forma de que este proyecto saliera si no se trabajaba de ese modo".

Además, más allá de ser una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, agregó: "No tiene un anclaje a un partido político sino a algo personal y de políticas no partidarias. Hubo 30 y pico de diputados y diputadas del FdT que votaron en contra... Claramente es un proyecto transversal". Y sumó: "Si va muy en contra de sus convicciones, los legisladores no votarán a favor a pesar de que sea enviado por el Ejecutivo. No es el único caso, pasó con las leyes de paridad y cupo".

¿Cómo se financiará el aborto en Argentina?

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad aclaró sobre ante la consulta de cuánto cuesta la IVE y cómo se financiará: "El sistema de prepaga y las obras sociales tendrá que hacerse responsable, al igual que con cualquier otra prestación". Mientras que manifestó en relación al año próximo: "Está presupuestado la compra, aproximadamente, desde Salud tienen la información exacta, 80 mil provisiones de misoprostol".

Ante esto, el periodista Mariano Obarrio dijo que alrededor del 30% de las intervenciones con misoprostol terminan en internaciones y la ministra aclaró que desde Salud de la Nación manejan otros números, más bajos. "Hay 39 mil internaciones por año en el sistema de salud pública por abortos clandestinos. Eso lo paga el Estado hoy. El misoprostol lo que hace es reducir el riesgo. Se calcula que la legalización va a valer 10 veces menos, haciendo una interrupción legal y segura", aclaró.

Para cerrar, Gómez Alcorta dejó un mensaje tras la histórica jornada: "El mundo va hacia esto. Todos los países desarrollados avanzan hacia la legalización del aborto. Argentina dio un gran paso y el impacto que va a tener lo que hicimos hoy, va a ser muy grande". Mientras que sentenció: "Lo que se asegura esto es que nunca más una mujer va a morir por un aborto clandestino".