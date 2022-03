Malena Galmarini participó del debate sobre el liderazgo de las mujeres en Latinoamérica

La presidenta de AySA llamó a “profundizar el compromiso con otras mujeres, sostener a las que llegan y acompañar a las que todavía no pueden”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, participó de diferentes paneles internacionales en los que se debatió sobre cuál es el lugar de las mujeres profesionales en el mundo del agua. El principal objetivo de los mismos consistió en analizar los desafíos que presenta la región en relación a la igualdad de género para una toma de decisiones que impulse la igualdad.

En el panel “¿Cómo enfrentar los desafíos para la igualdad de Género desde el liderazgo de las mujeres?” organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Galmarini mantuvo un espacio de intercambio con la ministra de la Mujer en Paraguay, Celina Esther Lezcano; la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras; y la Alcaldesa de Timbiquí (Colombia), Neyla Yadira Amú.

Por otro lado, en el panel “Empowering Women in Water: Perspectives from Latin America and the Caribbean” organizado por el IWA (Asociación Internacional del Agua), la presidenta de AySA dialogó en compañía de la Ingeniera Ambiental de Costa Rica, Geisel Sánchez; la Consultora Senior en Línea de Agua y Saneamiento de Ecuador, Martha Orta Zambrano; la Gerente de Recursos Hídricos de la Autoridad de Agua y Alcantarillado de Trinidad y Tobago, Sharon Archie; la Oficial de Programa en LAC, Agua y Saneamiento en SIWI de Suecia, Juanita Ayala; y la Investigadora Senior en la Universidad Nacional Autónoma de México, Blanca Jimenez Cisneros. También participaron por parte de AySA la responsable de área de Género, Eugenia Ghiotto y el gerente de Relaciones Internacionales, Gonzalo Meschengieser.

En el primer espacio, Galmarini hizo hincapié en la importancia de implementar políticas de género cuando se llega a puestos de liderazgo: “Cuando llegamos es importante utilizar el poder que tenemos, ya sea mucho o poco, para transformar esas prácticas masculinizadas que no nos permiten ocupar lugares desde donde se pueden cambiar cosas. Por eso nosotras cuando llegamos a AySA incluimos la perspectiva de género en el programa Agua y Cloacas + Trabajo, que ahora se lleva adelante con cooperativas paritarias. Estas son las cosas que nos permiten la transformación con acciones concretas, porque una compañera trabajadora que no voy a decir su nombre, apenas ingresó al programa y cobró su primer sueldo pudo retirarse del hogar donde la violentaban. Cuando hablamos de autonomía económica, cuando hablamos de acompañar las situaciones de violencias de forma activa, hablamos de estas cosas, de darles libertad a las mujeres”.

La presidenta de AySA, por otro lado, también remarcó que no alcanza con llegar a puestos de liderazgo si luego no se puede ejercer el poder de manera real: “Tenemos que trabajar en erradicar la negativizacion de las mujeres, como también la romantización. Cuando somos 'brujas' o cuando somos 'reinas', ambas cosas nos alejan del poder. Y cuando hablo del poder no solamente hablo del poder como sustantivo sino del poder como verbo. Las reinas no gobiernan y nosotras lo que queremos es ser presidentas de nuestras empresas”. Y agregó: “Creo que hay que profundizar el compromiso con otras mujeres, sostener a las que llegan y acompañar a las que todavía no pueden con estas barreras. Enseñar la metodología política. Se habla mucho de que las mujeres no sabemos negociar y vaya si las mujeres sabemos negociar si lo hacemos constantemente con nuestros hijos e hijas”.

En ese sentido, en el espacio impulsado por IWA, Galmarini destacó las políticas de cuidado como herramienta fundamental para una paridad de género efectiva: “En AySA extendimos todas las licencias, las de maternidad, las de paternidad, las de adopción, y además trajimos a la empresa las licencias por cuidados familiares, es decir, incentivar a los varones a acompañar a sus hijos e hijas a los actos escolares, a las consultas médicas, a las reuniones de padres para que no sean solamente de madres. Pusimos además el acento en trabajar sobre las deudas alimentarias, que son esas pequeñas violencias casi invisibles para nuestra sociedad”. Y agregó: “Sin estas cosas las mujeres tenemos el doble de barreras a la hora de llevar adelante nuestra vida productiva. En consecuencia, también es fundamental que los servicios de cuidado estén institucionalizados para que no terminemos nosotras mismas dejando a nuestros hijos en lugares donde las trabajadoras mujeres están precarizadas”.

Para finalizar, Malena Galmarini expresó: “No tenemos que replicar las formas de conducción con las herramientas del patriarcado porque sino lo único que estamos haciendo es generar hechos contradictorios que nos van a llevar a que no podamos transformar este mundo que queremos transformar”.