A 40 años de la Mano de Dios, iluminan a Maradona en la Villa 31: "Es el sueño de la periferia"

A cuatro décadas de los dos goles más emblemáticos de la historia del fútbol mundial, el barrio Mugica volverá a rendir homenaje a Diego Armando Maradona. Este 22 de junio, en la esquina de Perette e Islas Galápagos de la ex Villa 31 y 31 Bis, el Comité de Crisis Barrio Mugica inaugurará a las 18 la escultura "Diego Iluminado", una obra del artista Alejandro Marmo que busca mantener viva la memoria del capitán argentino en el mismo territorio donde su figura sigue siendo un símbolo de identidad, pertenencia y esperanza.

La actividad coincide con el 40° aniversario del histórico partido ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, cuando Maradona hizo en un mismo partido la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El gol de Maradona con la mano tuvo una simbología especial debido a que Argentina enfrentaba a Inglaterra a menos de 4 años de la guerra por las Islas Malvinas.

La obra forma parte de una serie artística que Marmo viene desarrollando desde hace años en distintos puntos del país. El escultor explicó que el proyecto trasciende la figura deportiva de Maradona y busca poner en valor una experiencia colectiva ligada a los sectores populares.

"Diego iluminado es representativo del sueño en grande que viene de las periferias", afirmó Marmo.

El artista sostiene que la figura de Maradona condensa muchas de las contradicciones y aspiraciones de la sociedad argentina. Por eso, la obra no pretende construir una imagen idealizada sino rescatar una experiencia humana atravesada por el éxito, la vulnerabilidad y la lucha.

En la película Fue la mano de Dios, uno de los personajes -un vecino de Napoles- define el gol a los ingleses con maestria. En la película de Paolo Sorrentino dice que "un Dios hizo un gol con la mano. Ha vengado al gran pueblo argentino, oprimido por los innobles imperialistas de Malvinas. Es un genio, es un acto político. Una revolución. Los humilló".

"El Diego Iluminado representa un proyecto humano. Que nació en la lucha, en la adversidad de las periferias, con sueños en grande. Con lo vulnerable que es todo lo humano. Diego fue humano", señaló. Para Marmo, el homenaje adquiere una dimensión cultural y social que excede al fútbol. En ese sentido, remarcó que la escultura busca transformarse en un ejercicio de memoria colectiva.

"Es un proyecto para tener memoria. No se trata de idolatrar".

La inauguración en el barrio Mugica suma así un nuevo capítulo a una iniciativa que busca acercar el arte a los sectores populares y resignificar espacios comunitarios a través de figuras que forman parte del imaginario colectivo argentino.Marmo también vinculó la figura de Maradona con la historia nacional y con las tensiones permanentes entre los sueños colectivos y las dificultades materiales.

"La mística es Nación y la economía siempre traicionó", explica Marmo. A cuarenta años de aquella tarde en el Estadio Azteca, el artista considera imposible pensar la historia argentina sin la irrupción de Maradona. "Hoy, a 40 años del gol histórico mítico, no se puede soslayar en la historia de los argentinos al Pibe de Oro que hizo lo que pudo cuando se transformó en cometa cósmico en el 86".

La referencia remite a la célebre definición del relator uruguayo Víctor Hugo Morales, quien inmortalizó aquella corrida de más de mitad de cancha frente a Inglaterra. La obra además tiene un condimento especial debido a que el año pasado el Gobierno de la Ciudad retiró una escultura de Evita hecha por Marno de la Villa 31. Luego los vecinos volvieron a reubicarla por iniciativa popular.

Cuando se encienda la figura de acero de "Diego Iluminado" en el barrio Mugica, no sólo se recordará un gol ni una victoria deportiva. También se celebrará una historia de origen popular, la de un joven surgido de los márgenes que llegó a la cima del mundo y que, cuatro décadas después, continúa iluminando la memoria colectiva de millones de argentinos.