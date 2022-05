25 de Mayo: Alberto Fernández suspendió su visita a la Antártida y estará en la Catedral

No podrá ir por las condiciones climáticas. Será parte entonces del histórico Tedeum que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Finalmente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no pasará su 25 de Mayo en la Antártida Argentina como tenía planeado. Por la condiciones climáticas tuvo que cambiar de sede. Debido a ese motivo, aceptó la invitación del cardenal Mario Poli y será parte entonces del histórico Tedeum que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a metros de la Casa Rosada.

El informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional había señalado "la posibilidad de que se produzca el fenómeno 'mar de nubes', combinada con las bajas temperaturas, los vientos entre fuertes y moderados, que se esperan entre la madrugada del 25 de Mayo y las primeras horas de la mañana, dan lugar a condiciones que no son las más favorables para una visita".

"Se suma las pocas horas de luz solar características de la época, lo cual acorta el margen para adaptar los horarios a la espera de condiciones meteorológicas adecuadas", indica el comunicado del SMN. Y destaca que "habiendo analizado el parte meteorológico producido por los pronosticadores asignados a la base Marambio, debe tenerse en cuenta la incertidumbre del pronóstico, que en esta época del año es alta".

Cabe resaltar que este será el primer 25 de mayo presencial que le toque a Alberto Fernández bajo su presidencia debido a las restricciones de los años anteriores por la pandemia del coronavirus.

Alberto y las retenciones

"No creo en las derrotas épicas. Son derrotas. Ahí está la dignidad del buen juego", sostuvo el presidente Alberto Fernández respecto de la posibilidad de que sea aprobada una ley en el Congreso para adecuar las alícuotas en el actual escenario de precios récord de los alimentos. Para el mandatario, la cuestión "no tiene nada que ver con mandar una ley para que no salga". No obstante, reiteró que le "encantaría que se dé un debate con la oposición sobre qué hacemos".

En una entrevista radial, el Presidente anticipó que "es muy posible que sigan subiendo los alimentos". " Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿qué es lo que proponen?", sostuvo el mandatario tras lo cual afirmó no conocer ninguna propuesta concreta del sector.

"Las retenciones son derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero después de la crisis de 2008 se convirtió en un tema tabú del que no se puede hablar. Creo que las retenciones son una posible solución pero se niegan a discutirlo", sostuvo a radio La990.