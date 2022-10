La CGT pidió sentarse en la "mesa chica" del Gobierno y cruzó a La Cámpora

Fue en el club Obras Sanitarias, del barrio porteño de Núñez. "Hoy en el PJ hay 113 miembros: 14 son del movimiento obrero y 15 de La Cámpora. ¿Son más importantes que nosotros?", lanzó uno de los organizadores. Encabezaron el acto Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

En el marco del Día de la Lealtad, el sector mayoritario de la CGT se reunió en Obras Sanitarias. Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez encabezaron el acto en el que pidieron sentarse en la "mesa chica" de la toma de decisiones del Gobierno y además cruzaron a La Cámpora.

Héctor Daer cosecretario general de la CGT y referente del gremio de Sanidad aseguró en clara referencia a la organización que lidera Máximo Kirchner. "Los mismos que no pudieron resolver esto nos dicen que la salida es una suma fija. Nosotros decimos que no vamos a resignar la negociación colectiva. Se nos dijo que en un gobierno Peronista la CGT es parte. Pero la CGT no estuvo sentada en ningún debate", aseguró. Más duro, el secretario general de la Juventud Sindical Peronista, Sebastián Maturano, lanzó: "Hoy en el PJ hay 113 miembros: 14 son del movimiento obrero y 15 de La Cámpora. ¿Son más importantes que nosotros?".

Asimismo, Gerardo Martínez (UOCRA) destacó: "Queremos tener capacidad para discutir en la mesa chica en la que se resuelven los grandes problemas de la Argentina". Y en medio de una silbatina al FMI, expresó que "es un endeudamiento que nos condiciona. Hoy tenemos la suerte de tener trabajo pero no podemos olvidarnos del otro. Hay casi 50% de pobreza".

Mientras que el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, advirtió: "Ojo que vengan por nuestros derechos porque sabemos hacer tronar el escarmiento". Por otro lado, Rodríguez le pegó al frente de Todos y a Juntos por el Cambio: "Ni el oficialismo ni la oposición pueden hacerse los desentendidos con discursos marketineros cuando la gente pide soluciones a sus problemas"

Los dirigentes de la mesa chica ampliada de la CGT realizaron un acto para conmemorar los 77 años del Día de la Lealtad peronista en el estadio cerrado de Obras. Este sector de la CGT -denominados los "Gordos", como se conoce a los gremios de servicios- anunció además que lanzará la denominada "Corriente Político-Sindical Peronista" para discutir "el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas", informaron voceros el sector.

Entre ellos se ubicaron representantes de Uthgra (gastronómicos), Sindicato de Comercio, Sutep, Uocra (construcción), Utedyc y trabajadores de espectáculos deportivos, entre otros.. También estuvo el otro cosecretario de la CGT: Carlos Acuña (estaciones de servicio), quien pidió que Sergio Massa sea candidato a presidente. "A mí me gustaría que Massa sea candidato", dijo. Y agregó que el ministro de Economía "agarró un fierro caliente que no quería agarrar nadie" y sentenció: "Otros se fueron corriendo".

Al ingresar al predio, y en declaraciones a la prensa, el titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, sostuvo que "hoy todos tenemos que ceder algo, todos tenemos que luchar por la democracia y una distribución justa del ingreso. Lo que pagan los trabajadores no lo paga nadie", remarcó. Consultado sobre el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que anunciara el ministro de Economía, Sergio Massa, el dirigente gremial opinó: "Son medidas buenas. Un trabajador que tiene que pagar impuestos de esta característica no puede pagarlo. Estamos en una situación difícil, incluso internacionalmente". "Los economistas de otros países no saben cómo un país con tanta gente buena y riqueza no puede salir de donde está".

Desde el lugar, gremialistas expresaron sobre el pedido de ingreso a las listas de los sindicalistas para 2023: "La representatividad sindical en el armado de esas listas para las elecciones de 2023 será a nivel nacional, provincial y municipal, y se definirá en breve una mesa de conducción de ese nuevo espacio de la CGT", afirmaron a Télam.