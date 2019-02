Panelista de Intratables explotó contra funcionaria macrista por los favores a Clarín

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista y panelista de Intratables Carlos Campolongo cruzó en el programa de América TV a la presidenta del ENACOM, Silvana Giudici, luego de que ella defienda que el gobierno de Mauricio Macri protege la "libertad de expresión" a pesar de que derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto y disolvió la AFSCA. Además, el docente universitario cuestionó la concentración mediática del Grupo Clarín.

Mientras Giudici defendía que el gobierno de Cambiemos "no interviene sobre la línea editorial de los medios y no persigue periodistas", Campolongo la frenó. "Todos sabemos cómo se distribuye la pauta oficial. Vos no sos periodista, estás hablando de algo que no sabés".

"Sabés de la censura indirecta que se ejerció en la Argentina. Sabés que hubo un gobierno que persiguió periodistas", le respondió Giudici, pero Campolongo recordó que el ENACOM existe porque el Gobierno "derogó por decreto" la ley de medios audiovisuales aprobada por el kirchnerismo, que se basaba en la distribución equitativa de los medios y establecía la comunicación como un derecho humano fundamental.

Además, remarcó que "el ENACOM ha liberado el 50% del mercado de banda ancha para que lo controle una empresa", es decir, Fibertel, que pertenece al Grupo Clarín.

Por otra parte, Campolongo subrayó que "en ENACOM.com ya no publican lo que publicaban antes, las sesiones". "Hoy pedí las licitaciones y no aparecen, entré hoy al sitio. Traé una computadora y buscá las licitaciones", lanzó, al tiempo que Giudici le pedía que "no mienta".