¿Sabías por qué tu hija, tu hijo, no tiene profe de Lengua?

¿Sabías que si en una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires no hay docente de Lengua y Literatura pueden pasar meses sin que se cubra ese cargo?

¿Sabías que la denominada Nueva Escuela Secundaria aumentó la carga horaria de Lengua y Literatura en primero y segundo año pero no hay docentes para tomar esos cargos?

¿Sabías que en la Ciudad hay solo tres profesorados públicos que forman docentes en Lengua y Literatura?

¿Sabías que a nuestro profesorado, el IES Nº2 “Mariano Acosta”, se le canceló la inscripción de ingresantes para el ciclo 2023, alegando un bajo interés en la preinscripción?

¿Sabías que a los integrantes de la comunidad educativa del Acosta nadie al día de hoy nos explicó las verdaderas razones de esta cancelación?

¿Sabías que la carrera que el gobierno porteño pretende cerrar fue fundada en 1881 y que en ella se formaron miles de docentes en Lengua y Literatura, entre ellos Leopoldo Marechal y Julio Cortázar?

¿Sabías que los docentes en Lengua y Literatura formados en el Acosta ejercen y han ejercido su trabajo en todo el territorio del país?

¿Sabías que el gobierno de la Ciudad no destina presupuesto para publicitar las carreras de formación docente de los institutos terciarios, mientras seguro sí sabés que podés ser parte de la Policía de la Ciudad?

¿Sabías que, tal como fue informado incluso por los diarios que simpatizan con las autoridades del Gobierno actual, el presupuesto educativo en el distrito es el más bajo de la historia y además está subejecutado?

¿Sabías que el salario docente de la Ciudad suele estar por debajo de la canasta familiar?

¿Sabías que las mismas autoridades que pretenden el cierre de nuestra carrera adhieren sin embargo a los resultados de las evaluaciones de estándares educativos (de dudosa reputación y veracidad) que suelen aportar datos funestos sobre comprensión en lectura y escritura?

¿Sabías que, mientras fomenta el cierre de nuestra carrera, el gobierno local manifiesta que “sin educación no hay futuro”?

¿Sabías que pocas cosas son tan dañinas, tan irreparables, tan trágicas para una comunidad, para una sociedad, para una cultura que el cierre de una de sus mayores casas de estudios?

¿Y sabés qué motivos aducen los responsables del cierre de una institución con tanta historia?

A) Dicen que la matrícula es baja. Este argumento es literalmente falso. Como si fuera poco, si lo diéramos por bueno, vos y yo sabemos que la solución racional consistiría en cuidar a esas y esos estudiantes que eligen cursar en nuestro profesorado, en lugar de cercenar su derecho a la educación y el derecho de tus hijas e hijos a tener en el aula profesoras y profesores de lengua.

B) También dicen que la diferencia de viaje con las otras dos instituciones públicas que comparten la misma carrera es de apenas “15 minutos” y que además tienen “tres turnos”. Te contamos la realidad: el viaje es como mínimo de media hora, ya que es en horario pico, y se vuelve de una hora porque es ida y vuelta. Es evidente que el cálculo de los “15 minutos” está hecho por quienes nunca en su vida usan transporte público, sino autos oficiales. Entonces, es una hora por día, cinco horas por semana y veintidós al mes que se les restan a la familia y a estudiar. En cuanto al argumento de “los tres turnos”, habla de funcionarios que no conocen ni nuestra historia, ni nuestro profesorado, ni a nuestras y nuestros estudiantes. Se los presentamos: son trabajadoras y trabajadores con familias, que vienen de la zona sur, ya que nuestro profesorado es el único de educación media que está en esa parte, la más postergada, de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajadoras y trabajadores que aman la literatura, que quieren enseñarla y que desean cursar en el Mariano Acosta, que solo funciona como profesorado de Letras en el turno noche.

Si no sabías nada de esto es comprensible, porque no quieren que se sepa. No obstante, nuestra obligación como parte de la comunidad educativa de esta prestigiosa institución es hacértelo saber.

Suelen los políticos de turno engolosinarse en palabras laudatorias hacia la educación en general, y hacia los docentes en particular; suelen los políticos de turno florearse frente a cámaras amistosas en promesas presupuestarias que nunca llegan; suelen los políticos de turno desconocer el mundo de la educación pública porque nunca pisaron una institución, ni como docentes, ni como estudiantes.

Como dijimos, si no lo sabías es comprensible. Pero ahora lo sabés.