Para los opositores al fallido experimento ultra del mileísmo, la debacle en el precio de los bonos de la deuda local puede significar un minuto de gloria para ejercitar títulos estridentes, esos del tipo “perforó el piso” cuando cae un indicador o “superó la barrera psicológica” cuando el techo vuela por los aires. Pero que el riesgo país supere largamente la barrera de los 1000 puntos supone, inicialmente, dos cosas. La primera es que los mercados financieros asumen que la economía está en riesgo de default, lo que consolida de facto el cierre de los mercados voluntarios de deuda. La segunda, relacionada con la anterior, es que, en términos de estabilidad macroeconómica, se certifica el fracaso del plan Milei-Caputo.

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Para la economía, en tanto, es una señal muy preocupante que debería conducir a un reseteo del plan económico lo antes posible. Podría ocurrir que haya una baja transitoria de los 1000 puntos, en tanto los mercados de alto riesgo son muy volátiles, pero ya se avanzó a un nuevo escalón del que no se saldrá salvo por factores “exógenos al modelo”. Un ejemplo sería la nueva aparición de préstamos multimillonarios en dólares que posibiliten, como en los últimos dos años, seguir pateando la pelota para adelante. Otro, la opción menos onerosa, sería la formulación de un nuevo plan económico, del que, por ahora, no hay señales a la vista.

El contexto externo y los errores propios

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Desde el análisis económico y pensando hacia adelante, el nuevo fracaso debería conducir a comprender los sucesos para no repetirlos. Desde el aparato comunicacional del oficialismo y del paraoficialismo, es decir, desde el poder económico que se beneficia con el mileísmo y desde las clases que acceden al disfrute de los dólares baratos, seguramente se ensayarán algunas explicaciones predecibles, con más o menos componentes de verdad. La más atendible comienza por el contexto internacional adverso, marcado por las caídas bursátiles y la devaluación del real. Al menos desde “la devaluación de la lira turca” durante la caída de la convertibilidad, siempre fue posible recurrir al contexto externo para explicar los sucesos de cualquier coyuntura, mucho más en tiempos de mercados financieros ultraconectados. El contraargumento es sencillo: si el impacto de los sucesos externos es mucho más fuerte en la economía local que en el resto de los países, como es el caso, es porque el problema debe buscarse fronteras adentro.

Llegado este punto, pueden comenzar a sumarse los errores propios. El inmediato es que no se acumularon reservas internacionales netas, que son el principal reaseguro de cobro que tienen los tenedores de deuda. Es una cuestión básica: en el mundo privado, antes de iniciar una demanda, se piden informes de dominio para saber si hay de dónde cobrarse. En el caso del mundo financiero y las deudas soberanas, salvo que se trate de fondos buitre, lo que se mira si hay dudas de cobro son las reservas internacionales. Entonces, si el panorama de los mercados emergentes se complica y, además, el propio gobierno agita que un triunfo opositor sería sinónimo de default, el famoso “riesgo kuka”, los acreedores corren a ver qué dice el informe de dominio y miran el nivel de reservas del BCRA. Y, como ven que reservas no hay, deshacerse de la deuda local aparece como la opción racional. El resultado es que los bonos caen, el riesgo país sube, las posibilidades de refinanciarse se cierran y se pone en marcha una dinámica de círculo vicioso.

La anomalía del dólar barato y la falta de moneda

Aquí entra la gran anomalía del presente. ¿Por qué una economía que sumó nuevos sectores exportadores dinámicos y que este año tendrá un récord de superávit en su balanza comercial no acumula reservas? La explicación rápida es que comprar más reservas va en contra de la política del ancla cambiaria. Impacta en la cotización del dólar y, en consecuencia, en la inflación. Y un dato central: acumular reservas atenta contra el populismo cambiario del gobierno. No hay nada más populista en la economía local, ni nada más redituable electoralmente, que financiar los consumos en dólares baratos de las clases medias y altas. Es la razón que explica, sin ir muy atrás, la persistencia de la convertibilidad, que solo se abandonó cuando ya no se pudo sostener. En el largo plazo todos estaremos muertos; por eso, a nadie parece importarle que el dólar barato destruya la actividad económica si, mientras tanto, puede seguir comprando por Amazon y viajando al exterior en su tiempo libre, tanto como si fuese el feliz habitante de un país superproductivo.

La anomalía del presente sería que no hay restricción externa, que el superávit comercial es récord y que, a pesar de ello, faltan dólares. Inmediatamente, al margen del riesgo país, desde el oficialismo se señala que, por culpa del riesgo kuka, el excedente se dolariza. A un año de las elecciones, los connacionales ya compran 3000 millones de dólares mensuales. Así nunca habrá superávit que alcance. Por algún arcano difícil de desentrañar, cualquiera sea el resultado comercial, los dólares nunca alcanzan para hacer frente a las obligaciones externas más la “formación de activos externos”, es decir, la dolarización de los excedentes, eso que al gobierno le gusta llamar “caída de la demanda de dinero”. ¿Y por qué cae la demanda de dinero? Porque la moneda local continúa sin servir como reserva de valor.

Pero el arcano no es tal. El debate es anterior a los hechos del presente. Los principales problemas de la economía local siempre fueron dos y están altamente correlacionados: la restricción externa y no tener moneda. Cuando se habla de “no tener moneda”, lo que se está diciendo es que la moneda local no sirve como reserva de valor y que, por eso, los excedentes se dolarizan, “cae la demanda de dinero”, lo que retroalimenta la restricción externa incluso con superávit comercial. Quien mira desde afuera la economía argentina observa que el Banco Central no acumula dólares y que los dólares del superávit comercial se los compran los privados a bajo precio. Ve también que existe sobreendeudamiento con acreedores privilegiados, como el FMI, a la vez que los mercados voluntarios están cerrados. Por eso, no hay buena letra con los mercados que alcance para contrarrestar estos datos. Y todavía no se habló aquí del estancamiento de la economía real, el principal factor para atraer el ingreso de capitales. Dicho sea de paso, se trata del mismo fenómeno que le facilita a algunos capitales locales vinculados al oficialismo quedarse a bajo costo con las empresas de los capitales extranjeros que huyen del país, la más inesperada “renacionalización” del capital.

Un balance de esfuerzo social e inestabilidad

El balance preliminar es que las mayorías votaron al actual oficialismo en busca de una mayor estabilidad económica. El oficialismo prometió –con otro nombre– que, para conseguir dicha estabilidad, debían reducirse los derechos laborales y destruirse las funciones del Estado. El objetivo era aumentar la rentabilidad de las empresas y bajar impuestos. Los votantes lo aceptaron, pero, luego de tres años de gobierno, solo se llegó a una nueva situación de estanflación, a la que se suma la nueva inestabilidad financiera. Fueron tres años de un profundo esfuerzo social que se manifiesta en el deterioro del mundo del trabajo, un esfuerzo que comienza a revelarse inútil y cuyo desenlace luce impredecible.