Yanina Latorre habló de su separación de Diego Latorre y se sinceró: "Yo por plata me dejo hacer todo"

Tras anunciar su separación de Diego Latorre, la mediática Yanina Latorre fue capturada por las cámaras durante unas vacaciones familiares con su ex, su hijo y su mamá por Europa. Ahora, reconoció que, si bien siguen distanciados, en las vacaciones se llevan bien.

Luego de este destino, los Latorre viajaron a Punta del Este para seguir disfrutando sus vacaciones. Allí, Yanina y Diego se mostraron amorosos. El primero en lanzar el rumor de reconciliación fue Ángel de Brito, con una pregunta que despertó la sospecha.

En su ciclo Los Ángeles de la Mañana, De Brito interrogó a Yanina acerca del viaje con su ex "¿Vos seguís separada?". La panelista no esquivo la pregunta y, pícara, respondió: “Sí, pero en las vacaciones nos llevamos bien. Yo por plata, querido... Me dejo hacer todo. Te digo 'te amo', 'te quiero', viajo, como”.

La insólita afirmación valió la inminente repregunta: "¿Y sexo?". A lo que Latorre contestó: “¡Completo! Vos me comprás cinco carteras y arranco, te digo 'te amo'”. La panelista Mariana Brey aprovechó para lanzar un dardo al comentario, diciendo que es lo “opuesto” a su compañera ya que no la convencen “con nada”; a lo que Yanina le retrucó: “Querida, no sabés lo que es la buena vida”.

El cierre estuvo a cargo de Lourdes Sánchez, quien acotó: “Yo soy team Yanina, lo que pasa es que a mí (Chato Prada, su pareja) no me regala ni una cartera".