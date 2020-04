Yanina Latorre criticó las clases virtuales de sus hijos y lanzó un pronóstico desalentador

Yanina Latorre criticó las clases virtuales basada en lo que hacen sus hijos. "No son buenas, para los pibes es un año perdido", sentenció de manera contundente. Ante las medidas de cuarentena obligatoria, los establecimientos escolares se vieron en la obligación de suspender sus clases presenciales hasta nuevo aviso.

En el magazine Los ángeles de la mañana, la panelista dio rienda suelta a su lengua picante y sorprendió a todos en el estudio. "Es casi imposible que empiecen las clases. ¿Qué diferencia hay de empezarlas hoy o en agosto, lleno de chicos los colegios, si no hay vacuna? Este año, es un año perdido", arrancó.

"Obviamente que lo más importante es la salud, pero está el tema de las instituciones privadas que tienen que seguir cobrando, necesitan la guita para seguir bancando, y vos sentás a tus hijos en una clase virtual, que digamos la verdad, no es buena, no hay interacción con el profesor y esclaviza... Acá no está bien organizado, es imposible", siguió la mediática.

Para cerrar con su exposición de críticas, Yanina Latorre lanzó una última declaración, dura para todo el sistema educativo que prioriza que las actividades se sigan desarrollando pese al contexto. "Para el colegio es un año perdido, vos lo vas a pagar, te lo van a aprobar porque pagaste, pero el pibe perdió el año", señaló.