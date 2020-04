Ya regresaron al país 70 mil turistas varados

El Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá se refirió a la situación de la repatriación de los argentinos que están en el exterior y aseguró:"Todavía quedan 20.000 argentinos afuera. Y sólo pueden entrar 400 por día". Asimismo contó que "pedimos a cada consulado que haga una lista de argentinos en el exterior que querían volver. Priorizamos a los más vulnerables. Por aire han vuelto unas 68.000 personas desde el 17 de marzo”.

En diálogo con El Destape Radio, el canciller señaló que "la mayor parte que se fue luego de declarada la pandemia fueron humanitarios" y se quejó: "Hay empresas aéreas que dejaron clavados a sus pasajeros en el exterior. Venden los pasajes y después les dicen que no tienen permiso".

"Algunos vuelven porque piensan que en ese país en el que habían decidido vivir no les da seguridad sanitaria", indicó Felipe Solá. Además argumentó: "Yo me ajusto a lo que pasa en el país, no podemos traer más de 400 por día porque es peligroso. Hay que cuidar a los argentinos que están en el país también".

"Las quejas de quienes dicen 'se olvidaron de mi'…es discutible su derecho a exigirnos", señaló el Ministro. Además planteó que "la cuarentena no es gratis: se deja de generar riqueza y aumenta enormemente el gasto fiscal" y destacó que "se ha revalorizado la salud en el mundo". “No sabemos cuándo va a terminar esto y eso genera angustia", concluyó.