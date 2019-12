Whatsapp: ¿cómo hacer y para que sirve mandar mensajes a uno mismo?

Si bien no se trata de ninguna actualización de Whatsapp, si no más bien un truco para su mejor utilización, el hecho de cómo hacer para mandarse mensajes a uno mismo no es muy conocido. Y lo cierto es que es muy últil para distintos casos.

Lo primero que hay que saber es que no es una comunicación oficial de Facebook para el uso de Whatsapp, ni nada parecido. Pero es algo que nos puede servir mucho para poder usar nuestra cuenta en la aplicación como un recordatorio o una lista.

¿CÓMO HACER PARA MANDARSE MENSAJE A UNO MISMO?

1- Crear un grupo de Whatsapp con un amigo.

2- Como administrador de ese grupo expulsar al amigo. Consejo: hablar antes con esta persona para que no se sienta ofendida.

3- El grupo quedará armado solo con nosotros como integrantes. Ahí ya se puede mandar mensajes a uno mismo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Son muchos los usos que se le puede dar. El principal puede ser como recordatorio. Pero también hay otras funciones más complejas como pasarse archivos desde una computadora al celular a través del Whatsapp Web. Sin dudas se trata de un truco muy útil para sacarle el mayor provecho a la aplicación.