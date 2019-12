Waldo Wolff quedó en offside con Luis Novaresio y ofendió a Flor de la V y la Queen de Fuerte Apache

Waldo Wolff pasó un momento muy incómodo en Debo Decir cuando no pudo hacer ninguna autocrítica sobre la gestión y fue abordado por todos los presentes.

"Cuando ella (La Queen) habla de pueblo, habla de quienes no tuvieron para comer. Somos todos pueblos, pero el que más sufre es el que no tuvo. ¿Sabés lo que es cuando vos tenés hambre? Cuando dice mamá que no va a comer hoy porque se va a tomar un mate cocido", contestó Florencia de la V tras un largo rato de discusión.

"Lamentablemente en estos cuatro años, con la mejor predisposición que pudo haber tenido el gobierno no tuvieron sensibilidad social, se les fue de la mano no escuchar a la gente", cerró.

"A mi me pone muy mal porque la re sufrí mucho - expresó La Queen entre lagrimas- A mi vieja le costó un montón darnos de comer. Y la verdad que me vengan a decir que la pasamos bien en un gobierno que no, donde la gente se murió de hambre".

Waldo Wolff se sintió tan incómodo y molesto que cortó en seco a Novaresio mientras lo respaldaba para decir que "el gran problema" que tuvo el macrismo fue "hacer borrón y cuenta nueva e ignorar que nadie ha hecho nada en este país".