Viviana Canosa contestó el ataque de Zulemita Menem tras llamarla "demonio"

Sin pelos en la lengua, Viviana Canosa respondió al ataque verbal de Zulemita Menem, quien la destrozó al llamarla "demonio" y acusó de poner en riesgo su segundo embarazo, además de disparar varios dardos sobre las relaciones de la conductora. "Lo del romance me da vergüenza", arrancó Canosa enfurecida.

"Gracias a ese demonio disfrazado de hermosa mujer, estuve a punto de perder mi embarazo", lanzó Zulemita al ver un video de Viviana en su programa Nada Personal (El Nueve) frenando los dichos del diputado Eduardo Valdés, quien tildó de "boca sucia" a Alejandro Borensztein, su exmarido, por decirle "pelotudo" a Marcelo Tinelli en su columna de Clarín. Además, Canosa juró que el padre de su hija tiene "el culo limpio", mientras que "otros no pueden decir lo mismo" y que hace su trabajo con una dignidad que el animador de ShowMatch "debería envidiar".

A raíz de esta declaración de la hija del expresidente Carlos Saúl Menem, se generó un hilo de comentarios irónicos hacia Viviana Canosa. "Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto; actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más", escribió Zulemita, trayendo a colación el rumor de romance con Alberto Fernández.

Luego del ataque, la figura de El Nueva no se quedó callada y salió a responderle a Zulemita Menem al aire de Intrusos (América). "Lo del romance me da vergüenza... no puedo creer la fantasía que tienen con ese tema. Estoy muy bien sola... ya llegará un amor. Soltera y feliz. Trabajando", señaló. Y para dar por terminado la pelea mediática, sentenció de forma tajante: "No contesto más".