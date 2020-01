Viral: El desopilante enojo de Marcelo Bielsa con su traductor al aire de un canal de TV inglés

Marcelo Bielsa protagonizó un desopilante momento junto a su traductor en Inglaterra. El técnico de Leeds United manifestó su malestar al aire de un canal televisivo debido a que el asistente no utilizó las palabras que él quiso manifestar. Analizando el partido en el que igualó 1-1 ante West Bromwich, el 'Loco' explicó que sus jugadores estaban "desgastados". Al escuchar la palabra "fatiga" en inglés, cruzó a su ayudante en vivo.

¡Tranquilo, Loco! Tras el empate 1-1 ante el líder de la Championship, Marcelo Bielsa intentó explicar lo friccionado que estuvo el juego y se "sacó" con su traductor. pic.twitter.com/mOPYEpeeAu — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2020

"Aprovechó el desgaste que habían sufrido el central derecho y el central izquierdo", exteriorizó el DT argentino sobre las cualidades de su rival, por lo que el traductor manifestó la palabra "fatigue" ("fatiga", en inglés). Molesto con la situación vivida, Bielsa comenzó un divertido ida y vuelta con su traductor y todo fue filmado por la cámara.

"No, fatigue no. Desgaste", le recriminó Bielsa, quien luego tomó el micrófono para hablar en inglés y decir: "No tired, I say... la fricción, la lucha, la disputa...". Claro, el traductor cambió la fatiga por cansancio ("tired"), y el 'Loco' continuó a disgusto. "No se que palabra usar, Marcelo", le confesó el profesional y prosiguió con la nota de forma normal.