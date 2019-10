Violencia de género, pobreza, trabajo y planes sociales: las sorpresivas e insólitas declaraciones políticas de Oscar Ruggeri

El ex futbolista Oscar Ruggeri sorprendió al hablar de la crisis que sufre el país y aseguró que le "duele que la Argentina sea pobre".

El campeón del mundo en Mexico 1986 brindó una extensa entrevista a Infobae en donde habló de su carrera, pero también de lo que le "duele" del país y de la violencia de género.

"Me duele que Argentina sea un país pobre. Me duele en el alma. Más allá de que haya gente rica, somos pobres. Me vuelve loco que no se ayude a los nuestros. Porque cuando yo estuve afuera me hicieron sentir extranjero", afirmó Ruggeri.

Y remarcó: "No me gusta que todo el día haya gente cortando las calles. Sé que hay gente que perdió el laburo. A ellos hay que ayudarlos. Las pymes, por decir algo. Generalmente son de clase media".

En ese sentido, sobre la situación de la pequeña y mediana empresa, el ex defensor se preguntó "¿Cómo se les ocurre a los que gobiernan llamar a los de las pymes y decirles 'no te voy a cobrar este impuesto este año, pero vos tenés que contratar a un empleado'? Si no, te cobro el doble".

"Lo digo sin saber nada de economía pero me lo imagino... Hay que tener calle. Calle, muchachos. No se puede vivir en una burbuja. Hay que ayudar al laburador. Cubrilo si el tipo laburó toda la vida. Y le das seis meses para buscar. No regalen la plata porque estamos educando para la mierda", señaló en una conversación con el periodista Marcelo Sottile.

Y enfatizó: "No los vas a hacer laburar más. Algunos están en la casa cagándose de la risa. Total cobran el plan. Se van a cortar la calle. De eso reniego y me duele. Cuando uno está gobernando, los otros de afuera dicen 'no, hay que hacer tal cosa'. Pero si ustedes estuvieron antes. ¿Por qué no lo arreglaron? Siempre hubo pobres".

En ese sentido, Ruggeri recaltó que "cada vez hay más" pobres y sostuvo que le "vuelven loco las peleas entre nosotros, las discusiones que no llevan a ningún lado". "No me molesta si opinan por el bien del país. Pero no con camisetas", apuntó.

Y se metió con los actores que expresan sus posiciones políticas partidarias: "No me gustan los fanáticos porque no miran más allá. Yo los admiro porque veo las películas, los veo en la tele. Ya cuando son muy fanáticos dejo de admirarlos. Y no me gusta perder eso. Me gusta que opinen. Los que pagamos tenemos que exigir. Pero no quiero el fanatismo".

"Me encantaría que le encuentren la vuelta y dejemos de ser un país pobre. Que no sufra la gente. El laburador, el que les enseñó a los hijos que hay que laburar. No me gusta ver los chicos cortando la 9 de Julio. Andan chiquitos corriendo ahí. ¿Qué les estamos enseñando? Que de grande hay que ir a cortar la calle, que te traen plata y comida. Yo paso todos los lunes, miércoles y viernes por ahí. Me hierve la sangre a mi edad", subrayó.

Además, el campeón mundial realizó una referencia a violencia de género cuando habló de las mujeres de su familia. "Hoy con las cosas que están pasando me vuelven loco. Que les peguen a las mujeres. O que le peguen a la gente grande para sacarle la jubilación.. Yo a ésos no les perdono nada. Con los que violan, con los que matan, sería muy malo", sentenció.