El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, protagonizó una emotiva reflexión sobre el coronavirus que se hizo viral rápidamente en las redes sociales. Es que, lejos de manifestarse sobre este asunto, se desligó del mismo alegando que no es una persona profesional para hablar de este asunto.

"No me gusta en esta vida que en una cosa tan seria la opinión de los entrenadores sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Yo podría preguntarte a ti, tenemos el mismo rol en esto. No es importante lo que la gente famosa dice. Tenemos que hablar de las cosas de forma correcta y no que gente sin conocimiento como yo hable sobre esto”, enfatizó el entrenador alemán.

🎥Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, al ser preguntado por el coronavirus: «Llevo una gorra de baseball y voy mal afeitado, no entiendo que la opinión de un entrenador de fútbol tenga tanta relevancia» pic.twitter.com/u67LLIndEF — ABC Multimedia (@abc_video) March 4, 2020

Klopp, a su vez, agregó: “Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado”. De este modo, la prensa que escuchó en primera persona al entrenador de la Premier League quedó anonadada y sólo atinó a comprender las palabras de Jürgen.