Horacio Pagani confesó su simpatía por Boca Juniors. En Superfútbol, programa que conduce Diego Díaz y en el que el periodista deportivo es uno de los panelistas, reveló que le hubiese gustado ser "hincha" del club azul y oro.

Esto generó la risa de los presentes en el estudio. ¿Los argumentos de Pagani? Fueron los siguientes: "Quiero confesarlo, me hubiese gustado ser hincha de Boca. Por el pueblo, por el público. No lo pude ser. No soy de nadie, soy de Almagro porque vivo en el barrio".

"No me interesa nada", manifestó Pagani, quien no pudo salir del apriete que él mismo se generó al aire de TyC Sports. Lo que sí es de público conocimiento es su fanatismo por el juego de Juan Román Riquelme. Y vaya a saber uno en qué club triunfó...