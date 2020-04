Alfredo Casero reapareció de forma muy polémica en las redes sociales. Mediante una transmisión en vivo, el actor disparó contra Alberto Fernández a través de Twitter y aseguró que el presidente de la Nación "está gagá". A su vez, luego del acumulamiento masivo de jubilados frente a los bancos, pidió la renuncia de Ginés González García y de Alejandro Vanoli, ministros de Salud y presidente del Banco Central (respectivamente).

“Así como apoyé cosas del gobierno anterior y critiqué cosas del anterior al anterior, creo que el suyo es un desastre. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Le pido que recapacite, eche a la mierda a toda la gente y que deje de decir que (Hugo) Moyano es divino, y que los gremialistas son sus amigos por más de que usted le quiera limpiar el culo", manifestó Casero, quien también aseguró que "a la gente del campo" la "hicieron mierda".

"Queremos la renuncia ya de Ginés González García, la de Vanoli. De todos esos que se mandaron cagadas queremos la cabeza en una bandeja de plata"

Por otra parte, Casero criticó con dureza al presidente asegurando que está gastando el dinero en "boludeces": “¿Por qué no nos muestra de nuevo en helicóptero cómo se cumple la cuarentena? ¿Por qué no deja de gastar en boludeces como ese helicóptero? Usted no solamente no es piadoso con los viejos. Usted vino a mentirle a la gente. Hagan algo serio para no quedar como canallas".

¿Dónde está su vicepresidente que lo puso a usted, según dijo de su misma boca? ¿Dónde está la gente que nos hundió en lo que hoy somos, un pueblo populista? Le mando un abrazo a usted y a su perro de mierda”, sentenció Casero, quien fue terminante al momento de opinar sobre el divertido cruce entre Fernández y Marley, en Twitter: "Cuando vi eso me di cuenta que está gagá. Y vos, Marley, andá a lavarte el orto".