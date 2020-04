Video: Alberto Fernández agradeció los saludos de cumpleaños tras un festejo en plena cuarentena

El presidente Alberto Fernández compartió un video en sus redes sociales en el día de su cumpleaños número 61. En él, agradeció los saludos y el afecto recibidos y además, se animó a pedir un regalo de cumpleaños.

Este 2 de abril, el presidente de la Nación protagonizó un aniversario más de su natalicio y en las redes sociales fueron muchas las personas que lo saludaron. Y él, fiel a su estilo, devolvió las gentilezas con un cálido pedido para toda la población.

"Ya está terminando el día de mi cumpleaños, fue un día de trabajo, un día lindo. Trabajé, disfruté y mi familia me acompañó. Les quiero dar las gracias a todos y a todas las que me mandaron un mensaje", comienza la grabación.

Y continúa: "Recibí mucho afecto y es muy gratificante. No son los mejores momentos que nos tocan vivir, pero hay que pasarlo y vamos a hacerlo juntos, unidos".

En esa sintonía, les pidió un obsequio a todos los ciudadanos: "Sólo les pido que si me quieren hacer un gran regalo, se sigan cuidando y se sigan quedando en sus casas. Es el único método que tenemos para combatir este virus. Vamos a trabajar juntos para que todo salga lo mejor posible y podemos lograrlo".

"Gracias, los quiero mucho", manifestó Fernández,. El mandatario pasó el día en la Residencia de Olivos, junto a su pareja Fabiola Yáñez, su hijo Estanislao y sus perros Dylan y Prócer.

Gracias de corazón por cada saludo de afecto que me han brindado. Me llenaron de alegría en tiempos que no son fáciles. Los quiero mucho. pic.twitter.com/hrKyaJKtDP