Verbitsky le sugirió que Alberto amplíe el número de jueces de la Corte Suprema

El periodista Horacio Verbitsky, en medio del debate sobre la reforma judicial, le sugirió al presidente Alberto Fernández que amplíe el número de jueces de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país. Y apunto contra el juez Ricardo Lorenzetti.

Sobre el video en el que Carlos Pagni reveló que el diario La Nación extorsionó con una tapa a jueces federales para meter presos a ex funcionarios kirchneristas, Verbitsky afirmó: “Toda esta operación no hubiera sido posible si Lorenzetti no hubiera escrito la justificación de las prisiones preventivas”.

El periodista de El Destape y director de El Cohete a la Luna afirmó en C5N que los dichos de Pagni generaron conmoción en el mundo judicial, político y periodístico. “Hay que celebrar lo que dijo Pagni porque ya no gozan de poder”, destacó el Perro.

"Pagni se desmarca y cuenta parte de lo que vio. Por supuesto sería interesante que contara más, algunos detalles. Cómo se enteraron los jueces y quién les avisó que se iba a publicar", dijo el periodista sobre las palabras de Pagni en LN+.

"¿Por qué La Nación planeó esa tapa? ¿Planeó hacerla realmente o fue una operación contra los jueces federales? Son preguntas que no podemos contestar pero Pagni sí", siguió Verbitksy.