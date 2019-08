Urgente | Retiro de depósitos: la gente se llevó U$S 3.500 millones en once días

Tras la corrida cambiaria que generó el modelo de Mauricio Macri, los ahorristas ya retiraron U$S 3.500 millones en once días. En el mismo tiempo después de las PASO los privados extrajeron más de $ 110.000 millones. Hoy las reservas del Banco Central sufrieron una sangría histórica, que golpeó a un sistema financiero que puede perder su solidez si el Gobierno continúa sin reaccionar.

Desde las primarias, la estructura económica de Cambiemos mostró su debilidad y los grandes inversores aceleraron la fuga de capitales. Ante esa devaluación del 23% en un solo día, cierto miedo generó la extracción de tenencias en los bancos que el Ejecutivo no sólo no frenó sino que espiralizó con sus últimas acciones. Hasta el martes 27 de agosto se fueron U$S 3.510 millones; lo que representa el 10,8% del total del sector privado.

En la semana del 9 al 16, que arrancó con una responsabilización del Presidente a los votantes por la disparada del verde en la City, los individuos y las compañías retiraron de las entidades financieras U$S 1.944 millones. Entre el 20 y el 23 se fueron U$S 1.230 millones. En los dos días de esta, para los que el BCRA ya entrega datos provisorios, los depósitos cayeron U$S 336 millones.

Si bien aún falta la difusión de los guarismos de los últimos tres días, fuentes del mercado aseguran que se hundieron aún más. El viernes el Central perdió U$S 1.943 millones de sus activos, que incluye U$S 260 millones por el pago del 15% de Letras del Tesoro y U$S 387 millones por intervención cambiaria. De esta manera, la fuga sólo de hoy debe haber representado encajes por U$S 1.350 millones, en un cálculo precario que no considera revalorizaciones del resto de las tenencias de la autoridad monetaria ni pago de compromisos internacionales, en caso de que los haya habido.

En agosto el organismo que preside Guido Sandleris dilapidó U$S 12.211 millones de reservas brutas. De esos, U$S 5.456 millones respondieron a la salida de depósitos y vencimientos y licitaciones de Letes, de acuerdo a la Consultora Ledesma. “Si el Gobierno no impone restricciones cambiarias ya va a ser muy difícil sostenerlo”, explicó el economista Agustín D’Atellis a El Destape.

En los mismos once días hábiles desde las PASO, los ahorristas retiraron $ 110.445 millones de sus cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos. "Cuando la agenda de los temas reales no le interesa al gobierno, pasan estas cosas. No es el resultado de unas elecciones lo que dispara una crisis", lanzó el diputado Pablo Kosiner en diálogo con Métodos Poco Claros, por FM La Patriada. Mientras, Macri pidió por Twitter “ayudar desde la responsabilidad y la prudencia a llevar tranquilidad a los argentinos” sin anunciar ningún paquete de políticas que puedan generar esa calma.

El miedo se puede solucionar siempre que el Presidente cambie el rumbo de su modelo de concentración y fuga de la riqueza; pero para eso debe dejar de concentrarse en la campaña electoral y gobernar. Después de todo, para eso fue electo.