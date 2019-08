Urgente | Retiro de depositos: la gente se llevó 3000 millones de dolares en ocho días

Desde las PASO, los ahorristas extrajeron casi U$S 3.000 millones de sus cuentas en moneda extranjera durante ocho ruedas. Esto golpea en los activos de los bancos, pero también en las reservas brutas del Central a través de los encajes. En el mismo período, el sector privado sacó $ 120.000 millones de las cajas en pesos.

Inmediatamente después del resultado de las elecciones primarias en las que Mauricio Macri perdió por más de 15 puntos comenzaron los retiros de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos de los privados, tal como se refleja en los datos que provee la Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA. Se fueron U$S 1.942 millones en la primera semana (entre el 12 y el 16 de agosto) con un pico el martes, en el que se retiraron U$S 527 millones.

Después del siguiente lunes no laborable, el martes los individuos y las sociedades dejaron de confiarles a los bancos U$S 425 millones, el miércoles U$S 344 millones y el jueves U$S 263 millones. En los ocho días consecutivos la sangría equivalió a U$S 2.974 millones.

LEA MÁS En Cambiemos nadie cree que Macri termine el mandato

En total, se esfumó del sistema financiero el 9,15% de los depósitos de los privados. Aún quedan U$S 29.526 millones, un nivel que le brinda fortaleza, pero que no puede soportar esta sangría durante muchas semanas adicionales.

En esas mismas ocho jornadas U$S 8.259 millones de las reservas del Banco Central, impactadas por las extracciones, pero también por la devolución de parte del REPO de las entidades financieras privadas y las intervenciones en la plaza cambiaria mayorista.

También en esos días los ahorristas sacaron $ 118.173 millones hasta el jueves 22. No obstante, la reducción de las tenencias en los bancos en pesos había comenzado cinco días antes, el 5 de agosto. Todo sumado representa una caída de $ 135.872 millones, que representa el 5,56% del dinero depositado.