Polémica por las ausencias de una funcionaria en el Banco Central

La vicepresidenta segunda del Banco Central (BCRA) Verónica Rappoport, quedó envuelta en una polémica por sus ausencias en estos últimos dos meses en la máxima autoridad monetaria. De acuerdo al portal Infobae, la funcionaria no va a trabajar hace casi dos meses, pero en la entidad afirmaron que sí lo hizo aunque reconocieron distintos viajes en estos últimos meses. Rappoport vivía en Inglaterra hasta octubre del 2018 cuando regresó a la Argentina para sumarse al equipo de Guido Sandleris.

"´Desde octubre que no viene al banco´, aseguran en off the record al sitio de noticias desde una de las oficinas cercanas a su despacho. ´Está en funciones´, dicen los voceros oficiales de la entidad, aunque no dan detalles sobre a cuántas de las reuniones de directorio, que se hacen todos los jueves, asistió", sostuvo el medio.

El Destape dialogó con fuentes del BCRA y afirmaron que "ella está en funciones y participó en algunas reuniones del directorio". Si bien no pudieron precisar los momentos en los que estuvo o no en el país, sí admitieron que Rappoport viajó recientemente a un Congreso en representación del Central y mostraron que fue parte del último Comité de Política Monetaria (COPOM) con fecha del 29 de noviembre.

La nota hacía referencia a la renuncia de Horacio Liendo, uno de los directores del Banco Central, que -de acuerdo al medio- "había dejado su cargo el mismo día en el que el titular de la autoridad monetaria Guido Sandleris y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunciaron el control de cambios, en absoluta disconformidad con la medida".

"Acéptase, a partir del 1° de septiembre de 2019, la renuncia presentada por el Doctor D. Horacio Tomás LIENDO (M.I. N° 27.311.117) al cargo de Director del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA", publicó el Boletín Oficial.