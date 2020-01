Un pastor asegura que por 500 millones de dólares revive a Kobe Bryant y a su hija

En medio de la conmoción por la trágica muerte de Kobe Bryant, un pastor de Ghana aseguró que puede revivir al basquetbolista y a su hija Gianna María por una cuantiosa suma de dinero.

Nigel Gaisie, quien está a cargo de la Capilla de la Colina Profética, aseguró que puede revivir al ex jugador de Los Ángeles Lakers y la joven de 13 años que era toda una promesa del deporte. "El Señor me dio instrucciones de anunciar a la familia de este hombre, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero que Él, el Señor, no ha sancionado la muerte de este hombre", aseguró según lo consignado por el portal Naija News.

De acuerdo con el testimonio de Gaisie, Dios le dijo: "Cuéntale a la familia de este hombre y cuéntale al mundo entero, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y a su hija". El pastor valúo las vidas de Bryant y su hija en 500 millones de dólares, pero señaló que realizaría el acto por 50 millones.

"El hombre vale US$500 millones y si la familia acepta darme el 10% de sus ingresos, los devolveré a la vida. ¡Así dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlos de regreso", apuntó.