Un hombre intentó reírse de Thelma Fardín por su denuncia contra Juan Darthés y ella lo escrachó en las redes

Después de convertirse en una representante de los derechos de las mujeres por su denuncia contra Juan Darthés, Thelma Fardín volvió a ser noticia. En esta ocasión por un suceso ocurrido en las redes sociales.

En medio de la temporada que está haciendo en Mar del Plata con la obra Fuera de línea, la reconocida actriz se tomó un rato para usar Instagram.

Allí, una usuaria le mandó un mensaje y le contó que un chico que se sacó una foto con ella, la compartió con un polémico mensaje.

En el pie de la imagen en la que se los ve juntos el hombre escribió: "Thelma Darthés jaja", en una irónica referencia al caso por supuesta violación.

Enojada, compartió el posteo y respondió: "No se los comparto porque este nabo me afecte, por suerte a mi no puede hacerme nada".

"Ahora, ¿qué clase de tipo se para a sacarse una foto conmigo si piensa esto? Mi objetivo mostrándoles este mensaje que me mandó una desconocida es recordarnos a todas que nos tenemos!”, expresó la actriz.

A su vez, Thelma le agradeció a la joven por alertarla: "Gracias compa por mostrar que en cada rincón hay sororidad. Se va a caer y el signo más concreto es que se les ve desesperades".