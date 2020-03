Un Fan de The Walking Dead encontró una insólita vinculación de la serie con el coronavirus

El coronavirus causa estragos globales y crisis en las economías de las naciones. Escenas como saqueos a supermercados y hostilidad ciudadana se volvieron comunes y algunos fans de The Walking Dead lo percibieron. Como también lo hicieron con una extraña conexión entre el show de AMC y la pandemia. La curiosidad lleva a los inicios de la serie, cuando los muertos vivos estaban en pleno auge y los estantes de los supermercados estaban desabastecidos. ¿Les resulta familiar?

La respuesta a esta insólita conexión se encuentra escondida en el primer episodio de la serie, en el que Rick Grimes (Andrew Lincoln) despierta de un coma en el Harrison Memorial Hospital sin saber que el mundo está padeciendo una apocalipsis zombie. Resulta que el centro donde Rick recobra la conciencia lleva el nombre del mismo hospital en que se detectó el primer caso de coronavirus, en Kentucky, Estados Unidos.

"El primer caso de coronavirus en Kentucky fue identificado y aislado en el Harrison Memorial, el mismo hospital en el que estaba Rick cuando despertó", escribió el usuario en una red social probando su hallazgo con un fragmento del cómic de Robert Kirkman, creador de la historia éxito de los últimos años. El dato sorprendió a los seguidores de The Walking Dead.

For all my fellow Kentuckians freaking out about the first #CoronavirusOutbreak in the state coming out of Cynthiana (Harrison Co.), just a reminder that fellow Kentuckian @RobertKirkman began his masterful @TheWalkingDead series at Harrison Memorial Hospital! 😂😂😂 #COVID2019 pic.twitter.com/W9lFyJSp7c