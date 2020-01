Un avión de Estados Unidos se estrelló en Afganistán pero descartan que haya sido un ataque

El Pentágono confirmó que un avión estadounidense se estrelló en Deh Yak, al este de Afganistán, pero negaron que haya sido derribado aunque el hecho está bajo investigación y aún se desconoce la cifra de víctimas o heridos.

Sonny Leggett, portavoz de las fuerzas de Estados Unidos en aquél país confirmó vía Twitter que "un bombardero estadounidense E-11A se estrelló hoy en la provincia de Ghazni, Afganistán. Si bien la causa del accidente está bajo investigación, no hay indicios de que el accidente haya sido causado por fuego enemigo. Proporcionaremos información adicional a medida que esté disponible".

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.