Tremendo susto en vivo en El Trece: la reacción de Andrea Politti ante un desmayo en su programa

En medio del proceso de eliminación, uno de los participantes de "Corte y confección", el programa de Andrea Politti por El Trece, se desmayó en vivo. La increíble reacción de la conductora.

Mientras ultimaban detalles para conocer quién continuaría y quién se iría del ciclo de diseñadores de moda, se escuchó un fuerte golpe en el piso. Se trataba de Luis, uno de los participantes, que cayó desplomado con fuerza.

En ese momento, Politti reaccionó con velocidad y pidió mandar al corte. Sin embargo, siguieron al aire. "Se le bajó la presión, vamos a llamar a un médico, tranquilos. ¿Volvió? Bueno, sacalo un poquito de cámara por favor, sacalo de cámara, por mí. Ay, qué feo esto", sostuvo la conductora.

Minutos después, la animadora aseguró: "Muchas veces la gente a mí me dice: '¿Pero se preocupan en serio?'. Y sí, es muy difícil el día de hoy. Luisito, no le saquen el aire por favor, ya viene el médico. Necesito al jurado que venga, por favor. No se crucen en cámara chicos, por favor. Lo estamos atendiendo a Luis. Tremendo este momento, uno no quisiera vivirlo nunca".

Luego, Luis se recuperó y le pidió perdón a Andrea por todo lo que estaba pasando. "No, por favor, cómo me vas a pedir disculpas", le contestó Politti.

Además, opinó: "Yo quiero que entienda la gente la responsabilidad que tiene el jurado. Algunos dicen: 'Bueno, pero es un concurso en un programa de televisión', pero acá se juega el diseñador del año. Ustedes saben que todos traen una historia, traen sueños, y le ponen el alma. Yo sé que a veces no la pasan tan bien. Ellos sonríen, pero por dentro tienen muchos nervios por estar acá, y más aún en vivo. Pero tranquilos, Luis y Lena, porque hoy obviamente no se va nadie".