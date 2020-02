Tremendo descargo de Victor Hugo Morales tras su absolución

Este lunes la Justicia absolvió a Víctor Hugo Morales en el juicio penal que tenía en su contra por supuesta malversación de fondos públicos. Tras conocerse la noticia, habló en vivo al respecto y disparó furioso contra Héctor Magnetto.

Luego de confirmarse la medida, el periodista abrió el noticiero de C5N con un tremendo descargo. "Disculpen que tenga que empezar por mí y tener un poquito este frío que aparece de pronto en la voz algo quebrada. Empezar en esta columna por quien les habla, a raíz de haberme convertido por unas horas en noticia. Noticia menor pero que al fin de cuenta es algo que vale la pena dentro del espectro mediático y político que se da en la Argentina", comenzó.

Y siguió: "Clarín, una vez más, en su persecución dedicada a esta persona -verdad es que nosotros lo confrontamos, eso es cierto también- ha tenido una batalla, siempre desigual pero que en este caso no le salió del todo bien".

"El Tribunal Oral Federal 3 me absolvió, me sobreseyó en la causa que la gente de Héctor Magnetto llevó a cabo. ¿Se acuerdan cuando fueron a mi casa, eso tan humillante de robarse mi cuadro para cobrarse una deuda, que también es una vergüenza, que no me correspondía?", continuó.

En la misma línea, aseguró que "se levaron tres millones y pico de pesos". "Ya me habían quitado, a través de eso, estos cuadros. Pero un día volvieron, después de este allanamiento y se encontraron con que faltaba un cuadrito y Magnetto entonces dijo 'vamos a hacer un juicio por malversación de fondos públicos'", explicó.

"Imagínense lo que significa para una persona pública, que este hombre le ponga a uno en los diarios, en todos lados, 'malversación de fondos públicos'. ¿Usted qué sabe de que me están acusando? Que faltaba un cuadrito que estaba en la casa de mi hija, no tienen piedad. Pero así como son con quién les habla, también son con las personas que a ellos les importa destrozar y destruir en el mundo de la política para que este señor, muy tranquilo, muy campante con las manos en los bolsillos, se pueda robar tranquilamente un país, ponerle rueditas y llevárselo. En el caso mío, tres millones de pesos, después mil millones por acá, mil millones por allá...", disparó iracundo.

La causa en cuestión se había luego de la denuncia que le hizo Clarín al periodista, tras emitir en 2001 por Canal 7 la final de la Copa Intercontinental entre Boca y Real Madrid sin los derechos televisivos. Después de un largo juicio, todo quedó ratificado ante la Corte Suprema. Ya en 2015 se realizó un embargo preventivo de algunos de sus bienes entre los que se encontraba este cuadro.

Con el paso del tiempo, un martillero se metió a su casa y dijo que, supuestamente, "faltaba una de las obras de arte".

El cuadro, que no era del periodista sino de un familiar, fue la razón por la cual lo acusaron de "malversación de fondos". De hecho, hasta se presentó el faltante en la Justicia, pero aún así -y aunque tres fiscales dijeron que no había delito- la querella apeló y lo llevó a juicio oral.