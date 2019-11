Tras mostrarse cercano a Alberto Fernández, Marcelo Tinelli sufrió un ataque de trolls macristas

Marcelo Tinelli compartió un video en redes y miles de trolls macristas salieron al cruce. Rápidamente, convirtieron la palabra "epopeya" en tendencia en Twitter.

Luego de participar junto a empresarios y dirigentes del primer encuentro del Consejo de "Argentina contra el hambre" encabezado por el presidente electo Alberto Fernández, el conductor se refirió a la situación que atraviesa el país y de lo emocionado que se encontraba.

Por eso, en un breve video en redes contó cuáles son los planes que tiene para trabajar a futuro.

"Estoy muy feliz, emocionado y orgulloso cono todo lo que se ha vivido esta semana con este proyecto, esta búsqueda, la epopeya de esta convocatoria en la que fuimos invitados desde diferentes rubros para terminar con el hambre en Argentina y ojalà que lo podamos lograr", aseguró.

Y continuó: "Yo quiero agradecerle muchísimo al presidente Alberto Fernández, por esta convocatoria, por confiar, por el cariño y por el amor, no conmigo, sino con tanta gente, con los que menos tienen".

"Con soñar una Argentina igualitaria donde uno empieza a cuestionarse sus propios privilegios, donde el amor al pueblo es fundamental. Darle amor a otros es clave, cuidar al otro es lo que tenemos que hacer", afirmó.

Luego, tras hacerse público, miles de usuarios falsos del gobierno, lo criticaron y se burlaron por haber usado la palabra "epopeya".

"La epopeya de los mercenarios millonarios", escribieron.

"Tinelli, el mismo que hizo silencio durante 12 años mientras morían nenes por desnutrición y por tener hambre de agua, es el mismo que hoy habla del hambre en la Argentina. Quizás no se ocupó antes porque estaba haciendo negocios con su socio Cristobal López.", remarcó otro.

Epopeya?? Sr Tinelli, a ud no se le ocurrió sugerir q llamen a Margarita Barrientos por ej? Qué saben uds del hambre? De la pobreza? De no tener?! Cuestiónelo, sugiéralo! Sea parte de su 'epopeya' si quiere, pero no sea necio y soberbio! Ud no sabe nada de pobreza.