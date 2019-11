Tras la denuncia contra Nicolás Wiñazki, Jorge Rial reveló una nueva operación que involucra a Silvia Mercado

Tras la denuncia contra el periodista oficialista Nicolás Wiñazki, Jorge Rial reveló una nueva operación que involucra además a otra periodista macrista: Silvia Mercado. Sucede luego de que el conductor de Intrusos reveló que sufrió varias "operaciones mediáticas" y detalló que uno de los operadores fue el presentador de TN, Nicolás Wiñazki: "A mi me operaron dos veces en los medios. La primera vez fue el gordo Wiñazki".

En Twitter, Rial afirmó: "No te enojes, Wiñazki. Sé que la opereta la manejó otro y vos solo pusiste la cara. Me lo dijiste. Y te entendí. Conozco quién fue. Si queres voy a tu programa o venís al mío y te doy todas las pruebas. Hasta el service sacado y amenazandome".

No te enojes @wwnicolas. Se que la opereta la manejo otro y vos solo pusiste la cara. Me lo dijiste. Y te entendí. Conozco quien fue. Si queres voy a tu programa o venís al mío y te doy todas las pruebas. Hasta el service sacado y amenazandome. https://t.co/7M1c4XP4az — JORGE RIAL (@rialjorge) November 4, 2019

Además, el periodista agregó: "Dos veces me revolcaron y ensuciaron en el programa de Lanata y otras tantas en Clarin. Me perjudicaron mucho. Respondí en solitario. Nunca se me ocurrió llamarlos sicarios de Macri. Pero ahora lo cuento como una anécdota y ya ven venganza. Tal vez hice mal en no pensarlo así". Rial, en otro tuit, prometió continuar dando detalles mañana en su programa en América.

Rial sostuvo que "cuando lo sufrí yo, mi familia y tus colegas que trabajan en @bigbangnw y vieron cómo tecleaba ese medio por las mentiras. Pero la bancamos. Con el coraje de ellos y mis ganas de seguir invirtiendo. No hay venganza. Olvídate".

Y ahí recordó a Mercado: "Solo memoria de los que fuimos operados por el actual gobierno. Pero de eso no se habla. Y recuerdo también a la inefable Mercado diciendo que me había pagado los K para llevar a Fariña. El mismo que después se convirtió en su héroe favorito".

Añadió Rial: "Con su misma lógica, quien les pagó a ustedes para darle pantalla y credibilidad a ese delincuente? Ni siquiera tengo el derecho a recordar cómo me mataron? Nicolas, no es con vos. Es con el poder que te envalentonó y en cualquier momento te descarta. Y ahí voy a estar bancandote".

Cerró con una frase contundente: "No te olvides que los gobiernos pasan y Clarin quedan. Vos y yo solo somos piezas de un rompecabezas que arman desde arriba. Te mando un abrazo. El chimentero del jet set".

En 2016, el periodista ultraoficialista de Clarín aseguró de manera malintencionada que Lázaro Báez era íntimo socio de Jorge Rial en Big Bang News, portal del reconocido conductor. "Me tiraron por a cabeza que en Big Bang News mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki", afirmó Rial. La repregunta de Dady no se hizo esperar y el entrevistado dio los detalles de la maniobra: "Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual. Yo estaba en Londres".