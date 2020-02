Luego del lamento de Ricardo Darín tras el desolador adiós a Beatriz Bonnet, el actor Juan Leyrado tomó la posta y deslizó los motivos por los que su colega padeció un desolador adiós. Ninguno de sus ex compañeros de carrera asistieron al funeral.

PERDON, Beatriz Bonnet, no saben lo q hacen ! GRACIAS por tu contagiosa alegria y tu compañerismo . — Ricardo Darin (@BombitaDarin) February 22, 2020

“La verdad que fue muy triste cuando me enteré. Yo estaba acá en Mar del Plata, y me pareció tan extraño todo que no haya absolutamente nadie. Yo sé de mucha gente que la recuerda como yo, que la quiere y que puede no llegar ir por diferentes casos, pero eso no implica que uno no sienta la pérdida”, enfatizó Leyrado, en diálogo con Radio Mitre.

“Son cosas realmente importantes que tenemos que difundir”, manifestó Leyrado, sobre el pedido de disculpas de Darín a la difunta Bonnet

A su vez, y sumándose al pedido de Ricardo Darín para difundir noticias como estas, el actor agregó: “Algo pasó, hubo una desinformación, cosa que no sucede en nuestro medio, no sé. En nuestro medio, realmente no pasan estas cosas y más con personas tan queridas. Hubo algo, una confusión. Y no dudo que mucha gente hubiese querido acompañarla”.

Tras conocerse la muerte de Bonnet, Darín se expresó en su cuenta de Twitter: "Perdón, Beatriz Bonnet, ¡no saben lo que hacen! Gracias por tu contagiosa alegría y tu compañerismo". "¿No saben o no sabemos?", le respondió un usuario. "No sabemos", se hizo cargo Darín.