Tras el asesinato de Qasem Soleiman por parte de EE.UU., Irán prometió "venganza" y genera más tensión

Las primeras reacciones de parte de Irán tras el asesinato del general Qasem Soleiman por parte de los Estados Unidos genera más tensión ante el temor de una próxima guerra, ya que prometió una "severa venganza" contra Donald Trump y su Ejército.

El presidente del país persa, Hasan Rohani, calificó al asesinato del ex comandante de las fuerzas Quds como un "martirio" y aseveró que "los países de la región" buscarán vengarse de los EE.UU. "Irán está más decidido para resistir el expansionismo de Estados Unidos y defender nuestros valores islámicos; sin duda, Irán y otros países que buscan la libertad en la región se vengarán", aseveró según informó Russia Today.

En esa línea declaró también el Ayatollah Khomenei, líder de la Revolución Islámica, anunció tres días de duelo nacional y prometió una "severa venganza" por el hecho. "Todos los enemigos deben saber que la resistencia continuará con una doble motivación y que una victoria definitiva espera a los combatientes en la guerra santa", enfatizó.

His efforts & path won’t be stopped by his martyrdom, by God’s Power, rather a #SevereRevenge awaits the criminals who have stained their hands with his & the other martyrs’ blood last night. Martyr Soleimani is an Intl figure of Resistance & all such people will seek revenge. /3