Tras agraviar a Néstor Kirchner, Pinky se reunió con Macri en la Casa Rosada

El presidente Mauricio Macri recibió en su despacho de la Casa Rosada a la exconductora televisiva y ex diputada Lidia Satragno, Pinky, luego de que agraviera en duros términos al ex presidente, Néstor Kirchner.

"Fue insolente, maleducado y grotesco", afirmó la ex legisladora para atacar a Néstor Kirchner que no puede defenderse. La ex periodista recordó que le tomó juramento a Néstor cuando fue diputado en 2009.

"Sus alcahuetes estuvieron amenazándome en esos días. No querían que yo le tomara juramento, porque debían saber la aversión que sentía por este individuo que hacía tanto daño", dijo Pinky.

La ex conductora de televisión fue a la Casa Rosada pero no se determinó el motivo. En las imágenes que envió la Presidencia se la observa contenta por ser recibida por Macri.

Del encuentro también participó de la audiencia el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi.