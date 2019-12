Trabajadores que tomaron la sede de la UTA denuncian "escopetazos"

Tras los incidentes en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los trabajadores opositores al titular del sindicato, Roberto Fernández, denunciaron "piedrazos" y "escopetazos". Además, pidieron la renuncia del dirigente y negaron su presencia en el lugar.

En declaraciones a la prensa, trabajadores sostuvieron: "Ellos nos tiraban piedras y escopetazos desde adentro. No nos vamos hasta que se vaya Fernández". Respecto al reclamo, expresaron: "En estos cuatro años bajó el salario un 50%, no tenemos obra social, no atienden a nuestros hijos".

"El gobierno de Mauricio Macri fue cómplice, custodió a Fernández con Gendarmería, llevaron presos a compañeros en manifestaciones", remarcaron. "Roberto Fernández no nos representa, se tiene que ir", dispararon.

Sobre la presencia del sindicalista en el edificio, señalaron: "No estaba en el lugar, es mentira. Si está adentro, que baje a hablar con nosotros". Los trabajadores se identificaron bajo la conducción de Miguel Ángel Bustinduy.

Bustinduy formó parte de la Comisión Directiva de la UTA desde 1995 hasta diciembre de 2018, cuando decidió dar un paso al costado y formar la Agrupación "Juan Manuel Palacios", con la que intentó disputar la conducción del gremio.