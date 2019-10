Tinelli cruzó a la industria del glifosato y acusó que los productos que promocionaba "no son tan inocuos"

El conductor Marcelo Tinelli se expresó respecto del uso glifosato en los cultivos argentinos y resaltó el carácter cancerígeno de su implementación en alimentos.

Así fue a través de su cuenta de Twitter, donde compartió una nota de La Nación sobre el hecho que la Federación de Aviación Agrícola recomendó "minimizar" el uso del glifosato acompañada de una reflexión.

"El rasgo cancerígeno de productos como el glifosato y el 2,4-D dejan en claro que los productos que la industria promocionaba como inocuos son todo lo contrario. Ni hablar de insecticidas como el clorpirifos o el herbicida atrazina, prohibido en Europa hace casi 2 décadas", enfatizó.

— marcelo tinelli (@cuervotinelli) 2 de octubre de 2019

"El glifosato está prohibido en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes. Algunos pocos países, como Sri Lanka, prohibieron el glifosato años atrás y recientemente lo han vuelto a incorporar. Existen países que han hecho declaraciones que próximamente prohibirán pero al momento no está prohibido. Hay otros países que dijeron que lo prohibían, como Austria y Vietnam, pero todavía no estaría del todo implementado. No son 74 países los que prohibieron el glifosato, sino cinco y que prácticamente no tienen agricultura", declararon del Ministerio de Agricultura a La Nación.