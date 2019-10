Thelma Fardín, tras la acusación a Juan Darthés por violación: "Pudimos hacer de un hecho traumático, un hecho político"

Tras conocerse el pedido de captura del actor Juan Darthes por parte de la Justicia de Nicaragua, el colectivo de Actrices Argentinas convocó este jueves por la mañana a una conferencia de prensa y acompañó a Thelma Fardín y su abogada, Sabrina Cartabia.

Tal como en otras conferencias diversas actrices iniciaron la conferencia con una lectura colectiva: “Hoy que conocimos la acusación formal acompañamos el comunicado de Thelma y sus abogadas, frente al “Mira como nos pones” nosotros respondemos “Mirá como nos ponemos”, esto recién empieza”. Y continuó: “Hace diez meses acompañamos la denuncia penal de nuestra compañera Thelma Fardin contra Juan Darthes. Entonces hablamos de cómo somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos, de hasta qué punto el precio que nos había sido impuesto para desarrollarnos profesionalmente había sido el de callar y someternos. Nos unimos, nos organizamos, y pudimos decir BASTA. Dijimos: Escúchennos. Dijimos: el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar”.

Tras esa lectura, Thelma Fardín habló junto a su abogada y expresó: "Hoy estamos más cerca de la Justicia. Mi denuncia se transformó en un reclamo colectivo y fue oída porque un amplio colectivo de mujeres me apoyó y puso su cuerpo"

Ya en un intercambio con la prensa consideró necesario que se destaque que su caso es único: “Es importante resaltar que mi caso en un punto, soy una afortunada porque tengo este colectivo que me sostiene, una abogada y no es la realidad que tienen otras mujeres. Estamos en una sociedad que necesitaba hablar con esto es un logro. Sabia que eran pocas las probabilidades, pero no centré mi sanación en eso”.

Y añadió: "Que haya tantos casos sin sentencia no significa que las denuncias sean falsas". Y expresó de manera contundente: "Existen pruebas para acusar a Juan Darthes". "Este es un avance importante para mi situación y para la lucha de las mujeres pero es una excepción, no pasa en la mayoría de los casos".

Por su parte la abogada, Sabrina Cartabia destacó que el trabajo realizado es todo voluntario y apelan que también en el país vecino de Brasil el colectivo feminista trabaje a nivel regional: “No hay extradición entre Nicaragua y Brasil. Vamos a necesitar la ayuda de las mujeres, las militantes de Brasil".

El abuso sexual sucedió el 17 de mayo de 2009 durante una gira de la tira juvenil Patito feo (eltrece). Ella tenía 16 años, él 45. Una década después la actriz se animó a denunciarlo.

Mientras tanto, Juan Darthés sigue en Brasil junto a su familia y elabora su estrategia legal de la mano de su abogado, Fernando Burlando. Se dice que el actor tiene dos opciones: o se presenta voluntariamente en Managua (Nicaragua) o se queda en San Pablo. "Si Darthés no es extraditable, empezamos el camino de un juicio en Brasil", dijo la abogada de Thelma minutos antes de la conferencia, en diálogo con María O' Donnell.