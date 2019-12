The Irishman es la mejor película del año según la National Board of Review

The National Board Of Review (NBR), cuya sede central se encuentra en Nueva York y fue fundada en 1909, es una organización que tiene el objetivo de difundir y evaluar el séptimo arte y, por año, elevar lo mejor en materia cinematográfica. Este año, la entidad distinguió a Martin Scorsese con el "Icon Award", junto con dos de los actores protagonistas de su última película The Irishman, Robert De Niro y Al Pacino, según le precisaron a la agencia de noticias EFE. Lo cierto es que este premio ayudaría a potenciar las chances de eventuales nominaciones en las ceremonias más importantes.

En la gala de reconocimientos, el director Quentin Tarantino se llevó el galardón por su brillante dirección en "Había una vez en... Hollywood", película que también reúne posibles fichas para seguir siendo premiada. Brad Pitt, coprotagonista de Leonardo Di Caprio, se llevó un premio como Mejor Actor de Reparto.

La gran sorpresa de la noche vino de la mano del comediante Adam Sandler, quien ganó el palmarés de la NBR por su actuación en Uncut Gems (aún no llegó a Argentina). Para finalizar, la actriz Renée Zellweger se alzó con el premio a Mejor Actriz Protagónica por Judy (acá llegará en febrero de 2020), película biográfica que recorre los últimos años de la legendaria estrella de cine Judy Garland. Vayan anotando, que estos son posibles nombres que, de acá en adelante, resonarán en la temporada de premios.